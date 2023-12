Salto con gli sci, riparte la Coppa del Mondo femminile. Garmisch-Partenkirchen ospita le ragazze volanti per la prima volta

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci fa un altro passo verso la nascita della propria versione della Tournée dei 4 trampolini, un traguardo al quale si sta arrivando progressivamente e non senza fatica. Per la verità, la Germania si è già attrezzata in tal senso chiamando in causa i due impianti storici. In ordine invertito per ragioni logistiche.

Dunque sabato 30 dicembre si gareggia a Garmisch-Partenkirchen, contesto mai affrontato dalle ragazze in precedenza. Va rimarcata l’intelligenza della federazione tedesca, che ha deciso di sfruttare la giornata di riposo della controparte maschile per dare la massima visibilità alla prima competizione riservata alle donne. Ci si trasferirà poi a Oberstdorf tra San Silvestro e Capodanno.

Perché non si può parlare ancora di Tournée dei 4 trampolini femminile? Perché l’Austria ha deciso di non utilizzare Bischofshofen e Innsbruck. La ragione non è mai stata ufficialmente chiarita, ma verosimilmente esistono questioni di politica interna legate ad accordi pregressi con Villach, alla quale è probabilmente stata garantita una tappa di Coppa del Mondo per tot anni.

Cambiare le carte in tavola non è mai stata un’opzione sul tavolo di Ösv (la federsci austriaca), che ha dunque seguito una velocità differente rispetto a Dsv (l’equivalente teutonico). Alla vera Vierschanzentournee tinta di rosa si arriverà, prima o poi. Nel frattempo bisogna accontentarsi di questo assaggio, una “mezza Tournée”, confinata esclusivamente al territorio tedesco.

Dunque le donne salteranno per la prima volta sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze“, la cui principale caratteristica é rappresentata dalla singolare conformazione dell’inrun. I binari sono distanti l’uno dall’altro, dinamica che comporta una posizione di ricerca di velocità più schiacciata rispetto alle abitudini, con relative difficoltà per chi ha un baricentro molto basso.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°3

Borgo: Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Struttura: Neuen Große Olympiaschanze (HS142)

Gare ospitate: nessuna

