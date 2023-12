Sci alpino, cosa si è fatto Marco Schwarz? L’entità del grave infortunio

Marco Schwarz ha purtroppo riscontrato la rottura del crociato destro, la lesione del menisco interno e un danno alla cartilagine. Questo è il referto medico nefasto per lo sciatore austriaco dopo la caduta occorsa nella discesa di Bormio, dove è finito nelle reti ed è stato portato via in elicottero.

La stagione del ribattezzato Blacky finisce qui, dopo essersi presentato in Valtellina in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e aver fatto sperare in un duello serratissimo con lo svizzero Marco Odermatt, ora unico favorito per la conquista della Sfera di Cristallo. Il classe 1995 dovrà osservare un lungo stop, come gli era già accaduto nel 2019 quando ruppe il crociato sinistro nel superG della combinata di Bansko.

Si tratta del terzo grave infortunio della carriera per il carinziano, visto che in un allenamento del 2021 si ruppe la sindesmosi della caviglia sinistra. L’auspicio è quello di tornare in forma e giocarsi la Coppa del Mondo il prossimo anno, sfruttando le sue grandi doti di polivalente. Marco Shwarz si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Foto: Lapresse

