Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League successo per Bolzano nel derby con Asiago, ko Val Pusteria

Nella serata di ICE Hockey League sei match in campo con tutte e tre le squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby importante. Asiago ospitava Bolzano, con i Foxes che sono passati con il punteggio di 5-2.

Al Palazzo del Ghiaccio di Asiago (davanti a 2.475 spettatori), dopo un primo periodo chiuso a reti bianche, Bolzano domina la scena con le reti di Mantenuto (25:34), Ford (27:25), Gazley (36:02), Valentine (36:57) e Thomas (39:13), mentre per i veneti arriva la rete di Ierullo. Nel terzo tempo Asiago accorcia con Gennaro (53:26) ma Bolzano ormai è imprendibile.

Val Pusteria, invece, cade per 2-0 in quel di Klagenfurt. Gli austriaci sbloccano subito il punteggio con Bischofberger al 9:51, quindi raddoppio di Herburger al 30:16.

Negli altri match, Vienna passa a Graz per 3-2, Salisburgo piega Lubiana per 4-3, quindi Villach supera Fehervar per 2-1, mentre Vorarlberg stende Lienz con il punteggio di 7-3.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE

1 Hydro Fehervar AV 19 32 20 8 2 2 114 88 +26 66

2 EC-KAC 31 16 7 3 5 108 74 +34 59

3 EC Red Bull Salzburg 30 15 8 5 2 90 74 +16 57

4 Steinbach Black Wings Linz 31 15 8 3 5 107 74 +33 56

5 HCB Südtirol Alperia 31 16 11 4 0 89 73 +16 56

6 EC iDM Wärmepumpen VSV 30 13 11 4 2 101 89 +12 49

7 HC Pustertal Wölfe 31 14 13 1 3 89 85 +4 47

8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 30 12 10 3 5 83 85 -2 47

9 BEMER Pioneers Vorarlberg 31 12 15 1 3 101 104 -3 41

10 HK SZ Olimpija 30 8 15 4 3 83 99 -16 35

11 spusu Vienna Capitals 31 6 16 5 4 77 114 -37 32

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 30 5 16 4 5 74 119 -45 28

13 Moser Medical Graz99ers 30 4 18 4 4 60 98 -38 24

Credit: Vanna Antonello

