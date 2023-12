Salto con gli sci, Paschke sorprende i big e vince gara-1 a Engelberg. Molto bene Bresadola

Gara pazza e condizionata dal vento variabile che va in archivio con un epilogo a dir poco sorprendente in quel di Engelberg. La prima competizione maschile del weekend sul trampolino grande svizzero HS140 ha visto infatti il clamoroso trionfo del veterano tedesco Pius Paschke, che si toglie la soddisfazione di vincere in Coppa del Mondo a 33 anni suonati.

Primo sigillo individuale nel circuito maggiore per il nativo di Monaco di Baviera classe 1990, che in precedenza vantava come miglior piazzamento un secondo posto (nel suo unico altro podio della carriera) ottenuto recentemente a Ruka. Quest’oggi Paschke, in forma smagliante sin da inizio stagione, ha fatto la differenza con il miglior punteggio nella seconda serie recuperando ben cinque posizioni ed imponendosi per 1.7 punti sul norvegese Marius Lindvik.

Podio completato al terzo posto (a 3.5 punti dalla vetta) dal pettorale giallo austriaco Stefan Kraft, che consolida dunque la sua leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2023-2024, mentre alle sue spalle si sono inseriti il norvegese Halvor Egner Granerud e lo sloveno Anze Lanisek. I due grandi sconfitti sono probabilmente il tedesco Andreas Wellinger (primo a metà gara, per poi buttare via tutto con una brutta esecuzione nel secondo salto) ed il giapponese Ryoyu Kobayashi (penalizzato da condizioni meteo sgavorevoli nella prima serie), entrambi 12mi ex aequo.

Miglior risultato della stagione per la squadra maschile italiana, che raccoglie un ottimo 19° posto con un brillante Giovanni Bresadola (addirittura 15° a metà competizione). Eliminato nella prima serie ed escluso dalla zona punti l’altro azzurro impegnato in gara-1, Andrea Campregher, classificatosi 46° e ultimo tra i non squalificati.

