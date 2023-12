Salto con gli sci, Kraft torna a vincere in gara-2 a Engelberg con una grande rimonta. A punti Insam e Bresadola

Stefan Kraft lancia un segnale inequivocabile alla concorrenza in vista della Tournée e torna alla vittoria dopo un breve digiuno di tre gare, imponendosi nella seconda competizione del weekend sul trampolino grande HS140 di Engelberg valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

Il fuoriclasse austriaco, sempre più leader della classifica generale, si è inventato un salto magistrale nella seconda serie (142 metri da stanga 17 con forte vento alle spalle) recuperando quattro posizioni e trionfando con un vantaggio di 4 punti sul connazionale Jan Hoerl, costretto ad arrendersi alla classe sopraffina del suo compagno di squadra nonostante una prestazione di altissimo livello sulle due serie di gara.

Conferma importante per il veterano tedesco Pius Paschke, che sale nuovamente sul podio dopo il successo di ieri conquistando una preziosa terza piazza a 7.8 punti dalla vetta. Germania in grande spolvero anche con il quarto posto di Karl Geiger ed il quinto di Andreas Wellinger, a 11.6 e 16.8 punti dalla testa, mentre chiudono il quadro dei primi dieci il padrone di casa svizzero Gregor Deschwanden, lo sloveno Lovro Kos, il norvegese Marius Lindvik, lo sloveno Anze Lanisek ed il giapponese Ryoyu Kobayashi.

Giornata complessivamente positiva in casa Italia, che piazza ben due atleti in zona punti con Alex Insam 25° (era 20° a metà gara) e Giovanni Bresadola 27° (recuperando tre posizioni nella seconda serie). Eliminato purtroppo in qualificazione l’altro azzurro impegnato, Andrea Campregher, solo 57° al termine di un weekend complicato.

