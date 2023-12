Salto con gli sci, Kobayashi batte Kraft in qualificazione a Kligenthal, tre italiani passano il taglio

Va in archivio la qualificazione per la gara su trampolino normale a Kligenthal (Germania) nel weekend tedesco valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci. La notizia è la mancata prima posizione di Stefan Kraft: l’austriaco, in formissima in questo avvio di stagione, è secondo dietro a Ryoyu Kobayashi.

Il giapponese ha raccolto il primo punteggio con il salto più lungo del giorno: 145.5 metri che valgono 137.9 punti per il nipponico. Kraft è staccato di tre punti e mezzo, mentre in terza posizione c’è il norvegese Johann Andre Forfang con lo score di 133.9.

Buona prova anche da parte degli sloveni, con Timi Zajc che è quarto (138 metri e 125 punti) e Peter Prevc sesto (137 metri e 119 punti). Si piazza quinto il polacco Dawid Kubacki (122.7 punti), mentre chiudono la top 10 il tedesco Andreas Wellinger (118.1), gli austriaci Michael Hayboeck (116.9) e Manuel Fettner (116.6), e il teutonico Karl Geiger (114.3).

Tre gli italiani che sono riusciti a centrare la qualificazione: si tratta di Andrea Campregher che chiude in 21esima posizione (102.9 punti con 127,5 metri di misura), 33esimo Alex Insam (91.3 punti e 120 metri) e 42esimo Giovanni Bresadola (83.7 punti e 117 punti). Eliminazione invece per Francesco Cecon che chiude 53esimo con 66.4 punti.

