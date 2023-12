Salto con gli sci, Geiger trionfa in gara-1 a Klingenthal e interrompe il dominio di Kraft. 24° un ottimo Bresadola

Si interrompe dopo quattro gare la striscia vincente ad inizio stagione di Stefan Kraft, che vede sfumare il quinto successo consecutivo per un’incollatura dovendosi accontentare del secondo posto nella prima gara del weekend sul trampolino grande HS140 di Klingenthal, evento valido per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci.

Ci ha pensato il padrone di casa tedesco Karl Geiger a fermare il filotto del fuoriclasse austriaco, trovando due salti eccezionali e trionfando a sorpresa con 1.2 punti di margine su Kraft grazie al miglior punteggio assoluto nella prima serie e ad un’esecuzione di alto livello anche nella serie decisiva. Si tratta della 14ma affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore per il trentenne di Oberstdorf.

Terzo gradino del podio occupato dal fenomeno giapponese Ryoyu Kobayashi, protagonista di una gara eccellente a soli 4 punti dalla vetta che gli ha consentito di trovare il miglior risultato dell’inverno. Germania in festa anche grazie al quarto posto di Andreas Wellinger e al quinto di Pius Paschke, distanti rispettivamente 10.8 e 10.9 punti dal vincitore.

Buone notizie in casa Italia per la positiva 24ma posizione di Giovanni Bresadola, bravo a superare il taglio e poi a recuperare quattro posizioni nella seconda serie con un salto notevole in condizioni di forte vento frontale. Eliminati nella prima serie gli altri due azzurri qualificati per gara-1, con un ottimo Alex Insam 31° (primo degli esclusi a 7 decimi di punto dalla top30) e Andrea Campregher 50°.

Foto: Lapresse