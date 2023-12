Rugby, nelle Coppe europeo è dominio di inglesi e francesi

Si è disputato nel weekend il primo turno delle due coppe europee di rugby, la Champions Cup e la Challenge Cup. E se il fine settimana non ha sorriso alle italiane, con Benetton Treviso e Zebre Parma entrambe uscite ko in Challenge Cup, a dominare la scena sono stati i club inglesi e francesi, con anche i sudafricani a mettersi in luce.

Partiamo dalla Champions Cup, la più importante manifestazione continentale per club. Si è iniziato venerdì sera, con i Northampton Saints che hanno espugnato il campo dei Glasgow Warriors per 28-19, mentre il secondo match di serata ha visto un’altra vittoria esterna, con i francesi del Bordeaux che hanno superato con un netto 41-5 gli irlandesi del Connacht. Sabato, invece, grandi emozioni a Tolone, dove i padroni di casa hanno ceduto di strettissima misura 18-19 contro Exeter.

Altro successo inglese anche a Bath, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio sull’Ulster per 37-14, mentre a Tolosa i francesi si sono imposto per 52-7 contro Cardiff. Per vedere un successo non firmato anglo-francese bisogna andare downunder, dove i sudafricani Bulls hanno battuto i Saracens 27-16, mentre tra gli irlandesi del Munster e i francesi di Bayonne finisce 17-17. Il sabato si è chiuso con la vittoria di misura dei Bristol Bears su Lione per 36-34.

Domenica, infine, netto successo per gli Sale Sharks che hanno avuto la meglio dello Stade Français per 28-5, con l’altra vittoria non inglese e francese che arriva da La Rochelle, dove i padroni di casa hanno ceduto 9-16 contro gli irlandesi del Leinster. Negli ultimi due match di giornata successo per i Leicester Tigers sugli Stormers 35-26 e per gli Harlequins, che hanno espugnato il campo del Racing 92 per 28-31.

In Challenge Cup, invece, si inizia col Clermont che supera l’Edimburgo per 31-18, poi Gloucester rischia grosso, ma alla fine supera i georgiani Black Lion 15-10 in trasferta, mentre come già sappiamo le Zebre Parma hanno perso in casa contro i Cheetahs per 33-15. Netto successo degli altri sudafricani Sharks per 45-5 contro Pau, mentre il Castres ha la meglio degli Scarlets 34-16, con gli Ospreys che hanno battuto la Benetton Treviso 43-34. Successo a sorpresa per Newport che supera l’Oyonnax 24-7, mentre i sudafricani Lions espugnano Perpignan 28-12 e successo esterno a chiudere la giornata anche a Newcastle, dove i Falcons cadono 24-19 contro Montpellier.

