Rugby, Tolosa batte Leinster ai supplementari e conquista la Champions Cup

Si è appena conclusa all’Hotspur Stadium di Tottenham la finale di Champions Cup tra gli irlandesi Leinster e i francesi del Tolosa. Era l’atto finale della più importante coppa europea per club di rugby e in campo le due formazioni più vincenti di sempre nel Vecchio Continente. Ecco come è andata.

Parte bene al piede il Leinster, che obbliga il Tolosa nella sua metà campo. Ma il vantaggio territoriale non frutta punti ai dubliners, che anzi rischiano di subire una meta, e al 4’ un’infrazione degli irlandesi manda Blair Kinghorn sulla piazzola per il 3-0 iniziale per Tolosa. Leinster che continua a essere falloso e al 7’ ancora una volta Kinghorn va al calcio e punteggio che va sul 6-0. Salgono d’intensità i dubliners, a caccia di una meta che però non arriva e al 18’ devono accontentarsi di piazzare con Ross Byrne per il 6-3 parziale.

Ora è molto più il Leinster a fare la partita, ma la difesa di Tolosa regge l’urto e nulla di fatto. Ma, ancora una volta, anche se sono i dubliners a fare il match sono i francesi a difendere meglio e, quando hanno il possesso, ne approfittano subito. Così al 36’ è nuovamente Blair Kinghorn ad andare sulla piazzola per il suo 3/3 che vale il 9-3 per i transalpini. Ancora un’infrazione irlandese, ma al quarto tentativo Kinghorn non trova i pali, mentre a tempo scaduto va a segno dalla piazzola Byrne e si va al riposo sul 9-6 per Tolosa.

Sono ancora le infrazioni a muovere il punteggio e al 46’ un fallo in ruck di Tolosa rimanda Ross Byrne sulla piazzola per il 9-9 e tutto da rifare all’Hotspur Stadium di Tottenham. È altissima l’intensità in questa finale, dove non arrivano mete, ma questo non vuol dire che non si veda del grande rugby e che in campo non ci siano due grandi squadre. L’equilibrio è incredibile e ogni possesso rischia di spaccare il match in due. Così è ancora un piazzato a spezzare la parità ed è ancora una volta Kinghorn a trovare i pali per il 12-9 per Tolosa al 57’.

Leinster che si affida alla sua mischia dominante per provare a ritornare in parità, o trovare la meta del sorpasso, e Tolosa che soffre. E al 64’ nuovo fallo, questa volta di Ramos, e nuovo piazzato. Ross Byrne va sulla piazzola e nuovo pareggio sul 12-12. Al 68’ placcaggio clamoroso di Larmour che ferma Lebel e nega una meta certa ai francesi che già stavano festeggiando in campo. Al 70’, però, un fallo in maul manda Ramos dalla lunga distanza sulla piazzola e Tolosa di nuovo avanti 15-12. Ora è un assalto disperato dei dubliners alla linea di meta francese e al 77’ arriva un nuovo fallo in mischia e Ciaran Frawley trova i pali per il 15-15. E a tempo quasi scaduto prova il drop della vittoria lo stesso Frawley, ma non trova i pali e si va ai supplementari.

Supplementari che iniziano subito col botto. Lowe cerca un intercetto, ma per il Tmo è in avanti volontario e l’ala del Leinster prende un cartellino giallo, lasciando i dubliners in inferiorità numerica per metà overtime, mentre Ramos sbaglia il piazzato. Ma all’83’ ecco la prima meta del match. Frawley è a terra e il Tolosa sfrutta lo spazio al largo, con anche l’assenza di Lowe, e Lebel si fa perdonare la meta mancata nel secondo tempo andando fino in fondo per il 22-15 per Tolosa. Un 50/22 di Dupont tiene Tolosa in attacco, nuovo fallo e Ramos non sbaglia il calcio del 25-15. Ma non è finita, perché una pulizia in ruck folle di Richie Arnold costa al giocatore un cartellino rosso diretto e ora è Tolosa che chiuderà il match in inferiorità numerica. Si ributta in attacco il Leinster a caccia di una clamorosa e disperata rimonta. E al 90’ Van der Flier va oltre, ma non si vede se schiaccia a terra prima o dopo la linea. Interviene il Tmo e meta assegnata per il 22-25. Al 92’ fallo dei dubliners e Ramos va sulla piazzola e riallunga sul 28-22 per Tolosa. Quando sembrava che il Leinster potesse ribaltare la situazione, ecco che il Tolosa ha alzato i ritmi e al 95’ un’altra punizione di Ramos porta i francesi oltre break sul 31-22. Frawley non trova il drop per riaprire la partita e, dunque, vince Tolosa che conquista la sua sesta Champions Cup consecutiva. Terzo ko di fila, invece, in finale per il Leinster.