Rugby, nella finale di Champions Cup il Leinster vuole sfatare il tabù, il Tolosa punta al sesto sigillo

Si chiude questo weekend la stagione del rugby europeo e a Tottenham andranno in scena le finali delle due coppe continentali. E sabato pomeriggio all’Hotspur Stadium scenderanno in campo gli irlandesi dei Leinster e i francesi del Tolosa per giocarsi il titolo della Champions Cup.

Per il Leinster sarà la terza finale consecutiva, con i dubliners che hanno perso due volte contro La Rochelle di uno e tre punti. E in finale è arrivato un ko anche nel 2019 e, dunque, gli irlandesi arrivano a Tottenham con la volontà di sfatare un tabù che non li vede alzare la Champions Cup dal 2018, con ben 4 titoli conquistati tra il 2008 e il 2018.

Dall’altro lato, invece, il Tolosa torna a giocarsi il massimo trofeo continentale a tre anni di distanza dalla vittoria per 22-17 proprio contro La Rochelle nel 2021. I francesi sono la squadra più vincente in Europa, con 5 Champions Cup conquistate, dunque una in più rispetto ai dubliners, e puntano al sesto titolo. Per entrambe le formazioni quella di domani sarà l’ottava finale di Champions Cup raggiunta.

Entrambe le formazioni hanno effettuato un pesante turnover nell’ultimo turno di campionato, per presentarsi al meglio a Tottenham. Difficile trovare una favorita, anche se il Leinster arriva sulle ali dell’entusiasmo di aver battuto nei quarti di finale i bicampioni in carica di La Rochelle, vendicando così le ultime due finali, mentre il Tolosa dovrà dimenticare le due sconfitte subite nei playoff delle ultime due stagioni proprio contro i dubliners.