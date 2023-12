Rugby, l’Italia rischia di perdere Riccioni per il 6 Nazioni

Brutte notizie in casa Italia in vista del prossimo Guinness Sei Nazioni 2024. Marco Riccioni, pilone destro azzurro, si è infortunato indossando la maglia dei Saracens e rischia un lungo stop che potrebbe impedirgli di partecipare al torneo continentale.

Il club inglese ha pubblicato gli aggiornamenti sulla situazione infortunati e alla voce Marco Riccioni si legge un laconico “Fuori per circa 12 settimane per un infortunio al collo. Spera di tornare in tempo per le Sei Nazioni”. Parole pesanti per Gonzalo Quesada, il nuovo ct azzurro che ora dovrà ridipingere la prima linea azzurra.

12 settimane significano che, in teoria, il pilone azzurro potrebbe tornare in campo a fine febbraio, nella migliore delle ipotesi per Francia-Italia il 25 febbraio, ma più credibilmente per gli ultimi due incontri di marzo del Sei Nazioni. Inoltre, bisognerà capire lo stato di forma di Riccioni dopo questo lungo stop senza aver giocato.

Marco Riccioni, nato a Pescara il 19 ottobre 1997, ma cresciuto a Teramo è arrivato a 16 anni nelle giovanili de L’Aquila. Passato poi all’accademia zonale di Roma, ha esordito a livello seniores a Calvisano nella stagione 2015/16. Nel 2017 passa alla Benetton Treviso, con il trasferimento in Inghilterra nel 2021. In nazionale ha esordito nel 2019 contro l’Irlanda, conquistando sin qui 26 caps in azzurro.

Foto: Ettore Griffoni – LPS