Rugby, l’Italia perde Odogwu per il prossimo Sei Nazioni

Brutte notizie per la Benetton Treviso e per l’Italrugby dopo il derby dell’United Rugby Championship tra le Zebre Parma e i biancoverdi. Il trequarti Paolo Odogwu è uscito infortunato dalla sfida del Lanfranchi e per lui la stagione è già finita e non sarà a disposizione di Gonzalo Quesada per il prossimo Sei Nazioni.

Come recita il comunicato stampa della Benetton Treviso, infatti, “gli esami strumentali cui si è sottoposto Paolo Odogwu, infortunatosi nel corso della gara dello scorso weekend con le Zebre, hanno evidenziato la lesione del tendine d’Achille sinistro. Il giocatore nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico”.

Paolo Odogwu è nato a Coventry, in Inghilterra, il 18 febbraio 1997, da madre nigeriana e padre italo-nigeriano, studiando tra Birmingham e Leicester, città dove ha frequentato l’Academy del Leicester. A 19 anni passa agli Sale Sharks, anche se un infortunio gli preclude buona parte della stagione. Dopo un prestito al Rotherham, nel 2019 passò al Wasps con un biennale rinnovato nel 2021. Dopo il fallimento del club passa allo Stade Français nel 2022, prima di arrivare questa estate alla Benetton Treviso.

A livello giovanile ha vestito le maglie delle varie nazionali juniores dell’Inghilterra, ma con il passaggio alla Benetton Treviso sceglie anche l’Italia come sua nazione ed esordisce in azzurro nel match di preparazione all’ultima Rugby World Cup contro l’Irlanda.

Foto: LaPresse

