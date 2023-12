Basket, l’Olimpia Milano a caccia di punti playoff contro il Baskonia

Non si ferma per le feste di Natale l’Eurolega e domani sera va in scena la diciassettesima e ultima giornata del girone d’andata, con l’EA7 Emporio Armani Milano che vuole chiudere in crescendo il 2023 con un successo casalingo contro il Baskonia, diretto rivale nella corsa playoff.

L’Olimpia, che ancora per questo turno dovrà fare a meno di Shabazz Napier in Europa, arriva all’appuntamento con sei successi e dieci sconfitte, che le valgono la quattordicesima posizione, a tre successi dalla zona play-in. Zona nella quale è, invece, il Baskonia che ha sin qui ottenuto nove vittorie e sette sconfitte.

Non sarà, dunque, una prova facile per Melli e compagni, che però stanno crescendo nelle ultime settimane e hanno bisogno di una serie di risultati positivi per credere seriamente a una rimonta che valga i playoff europei. Guardando alle statistiche il Baskonia segna molto più di Milano, 83,1 punti a partita contro i 79,3 dell’Olimpia, ma ha una difesa molto più fragile, con un passivo di 83,1 punti, contro i 77,8 di Milano. Dati che stridono con la classifica e sarà ancora una volta la difesa dei ragazzi di Messina la chiave del match.

Milano come sempre deve rinunciare a Mirotic, Lo e Ricci ancora infortunati, oltre come detto a Napier, mentre per il Baskonia i giocatori da tenere d’occhio sono Tadas Sedekerskis, giocatore con un PIR in doppia cifra praticamente in ogni match giocato grazie agli 8,2 rimbalzi e 10,3 punti a partita; Markus Howard che ha una media punti di 18,6; Chima Moneke, giocatore da 14,8 punti e 6,5 rimbalzi; e infine Codi Miller-McIntyre, uomo da 6,1 assist a partita.

Credits: Ciamillo

