Calendario basket 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Centinaia e centinaia di partite, un numero difficile da conteggiare di eventi, un intero mondo che va: è tutto quello che vedremo nel calendario della pallacanestro italiana, europea e globale nel 2024. Una quantità enorme di incontri della quale andiamo a sviscerare le date.

Chiaramente, il fulcro italiano sarà legato a Serie A e Coppa Italia, con l’una che fino a maggio vedrà in scena la regular season e l’altra di nuovo al Pala Alpitour di Torino, dove per la prima volta ci sarà anche l’unione con l’omologo evento femminile. Diverse però le formule: Final Eight per gli uomini, Final Four per le donne (che, peraltro, usano una sorta di sistema ibrido con il play-in per la qualificazione).

Ci sarà poi tutto il capitolo di Eurolega, EuroCup, Champions League e FIBA Europe Cup per i club maschili, Eurolega ed EuroCup per le donne. Un gran numero di match con il meglio del continente in campo, tra cui numerosissime formazioni italiane.

E poi naturalmente le Nazionali: Preolimpici, sia del basket normale che di quello femminile passando per il 3×3, per chiudere naturalmente con il Torneo olimpico. E, naturalmente, sempre tanta NBA e WNBA.

MASCHILE

SERIE A

Sabato 6-Domenica 7 gennaio: termine del girone d’andata

Domenica 5 maggio: termine del girone di ritorno

Date dei playoff scudetto da definire

COPPA ITALIA – Pala Alpitour, Torino

Quarti di finale: Mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio

Semifinali: Sabato 17 febbraio

Finale: Domenica 18 febbraio

EUROLEGA

18a giornata

Martedì 2/1 20:15 Olympiacos Pireo-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Mercoledì 3/1 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Bayern Monaco

19a giornata

Venerdì 5/1 19:00 Alba Berlino-Virtus Segafredo Bologna

Venerdì 5/1 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Bayern Monaco

20a giornata

Martedì 9/1 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Alba Berlino

Mercoledì 10/1 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Segafredo Bologna

21a giornata

Giovedì 11/1 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Stella Rossa

Venerdì 12/1 18:30 Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna

22a giornata

Giovedì 18/1 20:30 Virtus Segafredo Bologna-ASVEL Villeurbanne

Venerdì 19/1 20:30 Valencia-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

23a giornata

Giovedì 25/1 18:45 Fenerbahce-Virtus Segafredo Bologna

Venerdì 26/1 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Barcellona

24a giornata

Mercoledì 31/1 20:15 Panathinaikos-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Mercoledì 31/1 20:30 Barcellona-Virtus Segafredo Bologna

25a giornata

Venerdì 2/2 18:30 Anadolu Efes-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Venerdì 2/2 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Partizan

26a giornata

Giovedì 8/2 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid

Venerdì 9/2 20:30 Virtus Segafredo Bologna-AS Monaco

27a giornata

Giovedì 29/2 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Valencia

Venerdì 1/3 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

28a giornata

Giovedì 7/3 20:15 Olympiacos-Virtus Segafredo Bologna

Venerdì 8/3 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Partizan

29a giornata

Giovedì 14/3 20:30 Baskonia-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Venerdì 15/3 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Real Madrid

30a giornata

Martedì 19/3 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Segafredo Bologna

Mercoledì 20/3 19:00 AS Monaco-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

31a giornata

Venerdì 22/3 19:00 Stella Rossa-Virtus Segafredo Bologna

Venerdì 22/3 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Fenerbahce

32a giornata

Giovedì 28/3 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Venerdì 29/3 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Panathinaikos

33a giornata

Venerdì 5/4 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna

34a giornata

Giovedì 11/4 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano

Venerdì 12/4 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Baskonia

Play-in: Martedì 16-Venerdì 19 aprile

Playoff: da martedì 23 aprile a mercoledì 8 maggio

Final Four a Berlino

Semifinali: venerdì 24 maggio

Finale: domenica 26 maggio

EUROCUP

14a giornata

Mercoledì 10/1 18:00 Turk Telekom Ankara-Dolomiti Energia Trento

Mercoledì 10/1 20:00 Umana Reyer Venezia-Besiktas

15a giornata

Martedì 16/1 20:00 Dolomiti Energia Trento-Slask Wroclaw

Mercoledì 17/1 18:30 Cedevita Olimpia Lubiana-Umana Reyer Venezia

16a giornata

Martedì 23/1 18:00 Cluj-Napoca-Dolomiti Energia Trento

Mercoledì 24/1 20:00 Umana Reyer Venezia-Wolves Vilnius

17a giornata

Martedì 30/1 20:00 Umana Reyer Venezia-Prometey

Mercoledì 31/1 20:00 Dolomiti Energia Trento-Buducnost

18a giornata

Martedì 6/2 19:30 Hamburg Towers-Umana Reyer Venezia

Mercoledì 7/2 19:00 Aris Salonicco-Dolomiti Energia Trento

Ottavi di finale

Martedì 5/3 e mercoledì 6/3 (Gara unica)

Quarti di finale

Martedì 12/3 e mercoledì 13/3 (Gara unica)

Semifinali

Gara1 Martedì 26 marzo

Gara2 Venerdì 29 marzo

Gara3 Mercoledì 3 aprile

Finale

Gara1 Martedì 9 aprile

Gara2 Venerdì 12 aprile

Gara3 Mercoledì 17 aprile

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Play-in

Gara1

Mercoledì 3/1 20:00 Cholet-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Mercoledì 3/1 20:30 Bertram Tortona-Galatasaray

Martedì 9/1 18:00 Galatasaray-Bertram Tortona

Mercoledì 10/1 20:30 Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Cholet

Se necessarie

Mercoledì 17/1 20:00 Cholet-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Mercoledì 17/1 20:30 Tortona-Galatasaray

Seconda fase: da mercoledì 24 gennaio a mercoledì 20 marzo

Sono da definire date di ottavi, quarti e Final Four

FIBA EUROPE CUP

2a fase

Mercoledì 10/1 20:30 Openjobmetis Varese-CSM CSU Oradea

Mercoledì 24/1 20:30 Openjobmetis Varese-Chemnitz

Mercoledì 31/1 20:00 ZZ Leiden-Openjobmetis Varese

Mercoledì 7/2 18:00 CSM CSU Oradea-Openjobmetis Varese

Quarti di finale

Andata: Mercoledì 6 marzo

Ritorno: Mercoledì 13 marzo

Semifinali

Andata: Mercoledì 27 marzo

Ritorno: Mercoledì 3 aprile

Finale

Andata: Mercoledì 17 aprile

Ritorno: Mecoledì 24 aprile

FEMMINILE

SERIE A1

Domenica 20 aprile: termine regular season

Playoff scudetto: inizio venerdì 25 aprile, ultima data possibile 26 maggio

COPPA ITALIA

1° TURNO (4 gennaio)

Gara 1 – 5a classificata-12a classificata

Gara 2 – 6a classificata-11a classificata

Gara 3 – 7a classificata-10a classificata

Gara 4 – 8a classificata-9a classificata

2° TURNO (7 gennaio)

Gara 5 – 4ª classificata-vincente Gara 1

Gara 6 – 3ª classificata-vincente Gara 2

Gara 7 – 2ª classificata-vincente Gara 3

Gara 8 – 1ª classificata-vincente Gara 4

FINAL FOUR – Pala Alpitour, Torino

Semifinali: Venerdì 16 febbraio

Finale: Domenica 18 febbraio

EUROLEGA

11a giornata

Mercoledì 10/1 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Villeneuve d’Ascq LM

Giovedì 11/1 20:00 Famila Schio-Fenerbahce

12a giornata

Mercoledì 17/1 17:30 Cukurova Mersin-Virtus Segafredo Bologna

Mercoledì 17/1 20:00 ASVEL Femenin-Famila Schio

13a giornata

Mercoledì 24/1 19:00 USK Praga-Virtus Segafredo Bologna

Mercoledì 24/1 20:00 Famila Schio-Casademont Saragozza

14a giornata

Martedì 30/1 19:15 Valencia-Famila Schio

Martedì 30/1 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Basket Landes

Quarti di finale

Gara1: Mercoledì 21 febbraio

Gara2: Mercoledì 28 febbraio

Gara3: Mercoledì 6 marzo

Final Four in sede da definire

Semifinali: Venerdì 12 aprile

Finali 1° e 3° posto: Domenica 14 aprile

EUROCUP

Ottavi di finale

Andata

Mercoledì 10/1 20:00 VBW Arka Gdynia-Umana Reyer Venezia

Giovedì 11/1 20:30 Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Lattes Montpellier

Ritorno

Mercoledì 17/1 19:30 Umana Reyer Venezia-VBW Arka Gdynia

Giovedì 18/1 20:00 Lattes Montpellier-Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Quarti di finale

Andata: Giovedì 22 febbraio

Ritorno: Giovedì 29 febbraio

Semifinali

Andata: Giovedì 7 marzo

Ritorno: Giovedì 14 marzo

Finale

Andata: Mercoledì 3 aprile

Ritorno: Mercoledì 10 aprile

NAZIONALI

PREOLIMPICI MASCHILI 2024

Tutti gli orari sono da definire

San Juan (Porto Rico)

Martedì 2 luglio

Messico-Lituania, Italia-Bahrein

Mercoledì 3 luglio

Lituania-Costa d’Avorio, Porto Rico-Bahrein

Giovedì 4 luglio

Costa d’Avorio-Messico, Porto Rico-Italia

Sabato 6 luglio

Semifinali

Domenica 7 luglio

Finale

Pireo (Grecia)

Martedì 2 luglio

Slovenia-Croazia, Egitto-Repubblica Dominicana

Mercoledì 3 luglio

Croazia-Nuova Zelanda, Grecia-Repubblica Dominicana

Giovedì 4 luglio

Nuova Zelanda-Slovenia, Grecia-Egitto

Sabato 6 luglio

Semifinali

Domenica 7 luglio

Finale

Riga (Lettonia)

Martedì 2 luglio

Lettonia-Georgia, Brasile-Montenegro

Mercoledì 3 luglio Lettonia-Filippine, Montenegro-Camerun

Giovedì 4 luglio Filippine-Georgia, Camerun-Brasile

Sabato 6 luglio Semifinali

Domenica 7 luglio Finale

Valencia (Spagna)

Martedì 2 luglio Libano-Spagna, Finlandia-Bahamas

Mercoledì 3 luglio Spagna-Angola, Bahamas-Polonia

Giovedì 4 luglio Angola-Libano, Polonia-Finlandia

Sabato 6 luglio Semifinali

Domenica 7 luglio Finale

TORNEO OLIMPICO

Sabato 27 luglio-Sabato 3 agosto Fase a gironi

Martedì 6 agosto Quarti di finale

Giovedì 8 agosto Semifinali

Sabato 10 agosto Finali 1° e 3° posto

PREOLIMPICI FEMMINILI 2024 (orari italiani)

Anversa (Belgio)

Giovedì 8 febbraio

Ore 18:15 Senegal-Nigeria

Ore 20:45 USA-Belgio

Venerdì 9 febbraio

Ore 18:15 Nigeria-USA

Ore 20:45 Belgio-Senegal

Domenica 11 febbraio

Ore 16:45 Belgio-Nigeria

Ore 19:15 Senegal-USA

Xi’an (Cina)

Giovedì 8 febbraio

Ore 9:30 Porto Rico-Francia

Ore 12:00 Cina-Nuova Zelanda

Sabato 10 febbraio

Ore 9:30 Francia-Cina

Ore 12:00 Nuova Zelanda-Porto Rico

Domenica 11 febbraio

Ore 9:30 Nuova Zelanda-Francia

Ore 12:00 Porto Rico-Cina

Belem (Brasile)

Giovedì 8 febbraio

Ore 21:00 Germania-Serbia

Ore 00:00 Brasile-Australia

Sabato 10 febbraio

Ore 21:00 Australia-Germania

Ore 00:00 Brasile-Serbia

Domenica 11 febbraio

Ore 21:00 Serbia-Australia

Ore 00:00 Brasile-Germania

Sopron (Ungheria)

Giovedì 8 febbraio

Ore 16:30 Spagna-Giappone

Ore 19:00 Ungheria-Canada

Venerdì 9 febbraio

Ore 15:30 Canada-Spagna

Ore 18:00 Giappone-Ungheria

Domenica 11 febbraio

Ore 15:00 Canada-Giappone

Ore 17:30 Spagna-Ungheria

TORNEO OLIMPICO

Domenica 28 luglio-Domenica 4 agosto Fase a gironi

Mercoledì 7 agosto Quarti di finale

Venerdì 9 agosto Semifinali

Domenica 11 agosto Finali 1° e 3° posto

ITALBASKET

MASCHILE

Qualificazioni Eurobasket 2025

Giovedì 22 febbraio

Ore 20:30 Italia-Turchia (1a giornata, Pesaro, Vitifrigo Arena)

Domenica 25 febbraio

Ore 18:00 Ungheria-Italia (2a giornata, Szombathely, Savaria Arena)

Venerdì 22 novembre

Orario da definire Islanda-Italia (3a giornata)

25 novembre

Orario da definire Italia-Islanda (4a giornata)

FEMMINILE

Qualificazioni Eurobasket 2025 (orari da definire)

Giovedì 7 novembre

Italia-Repubblica Ceca a Genova (3a giornata)

Domenica 10 novembre

Grecia-Italia (4a giornata)

NBA

All Star Weekend

Venerdì 16-Domenica 18 febbraio (giorno dell’All Star Game a Indianapolis)

Fine regular season: Domenica 14 aprile (notte di lunedì 15 aprile in Italia)

Play-in: Martedì 16-Venerdì 19 aprile (notti mercoledì 17-sabato 20 in Italia)

Inizio playoff: Sabato 20 aprile

Inizio semifinali di Conference: Sabato 4-domenica 5 maggio oppure lunedì 6-martedì 7 (notti del giorno successivo in Italia)

Inizio finali di Conference: Domenica 19-lunedì 20 maggio oppure martedì 21-mercoledì 22 (notti del giorno successivo in Italia)

NBA Finals (date italiane: si gioca di notte)

Gara1 Giovedì 7 giugno

Gara1 Domenica 10 giugno

Gara1 Mercoledì 13 giugno

Gara1 Venerdì 15 giugno

Gara1 Lunedì 18 giugno

Gara1 Giovedì 21 giugno

Gara1 Domenica 24 giugno

WNBA

Regular season

Inizio: Martedì 14 maggio (notte di mercoledì 15 maggio in Italia)

Fine regular season: Giovedì 19 settembre (notte di venerdì 20 settembre in Italia)

Prevista una pausa per le Olimpiadi dal 21 luglio al 14 agosto

Commissioner’s Cup: Martedì 25 giugno (notte di mercoledì 26 giugno in Italia)

All Star Game: Sabato 20 luglio a Phoenix (notte di domenica 21 luglio in Italia)

Playoff: date da definire

3×3

Preolimpico 1 – Hong Kong, Cina (Aprile 2024)

Preolimpico 2 – Utsonomiya, Giappone (3-5 maggio 2024)

Preolimpico 3 (con Italia femminile) – Debrecen, Ungheria (23-26 maggio 2024)

TORNEO OLIMPICO

Martedì 30 luglio-Sabato 3 agosto Fase a gironi

Sabato 3 agosto Quarti di finale

Lunedì 5 agosto Semifinali e finali 1° e 3° posto

