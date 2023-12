Rugby, il Natale fa volare le migliori dell’United Rugby Championship

Si è disputato a cavallo di Natale l’ottava giornata dell’United Rugby Championship e il lunghissimo weekend (che si chiuderà il giorno della Befana con Sharks-Lions) ha visto le prime della classe allungare in classifica.

Il Leinster si conferma al primo posto, con 33 punti, grazie al successo di misura nel derby irlandese contro il Munster. A Cork i dubliners si impone 3-9, in una sfida equilibratissima e ricca di emozioni nonostante non si vedano mete. Al secondo posto, con 30 punti, ci sono i Glasgow Warriors, che nel derby scozzese battono l’Edimburgo 22-10.

Terzo posto di lusso per la Benetton Treviso, con 27 punti, che domina senza grossi problemi la prima sfida contro le Zebre Parma, imponendosi 31-24, ma in un match chiuso già a inizio ripresa. Fuori dal podio, con 26 punti, e reduci da un ko i sudafricani Bulls, che cadono in casa degli Stormers per 26-20 e si vedono superare dai veneti in classifica.

Restando in zona playoff, al quinto posto c’è la coppia irlandese formata dall’Ulster e dal Munster, con 24 punti. Per la Red Army, come detto, è arrivato il ko casalingo contro il Leinster, mentre i nordirlandesi hanno vinto a fatica contro il Connacht 20-19, con i ragazzi di Galway che sfiorano la rimonta nel finale. In zona playoff anche l’Edimburgo e gli Stormers, appaiati a quota 22 punti.

Il resto della classifica vede un terzetto a quota 20 punti. C’è il Connacht, che con il ko di Belfast viene raggiunto dagli Ospreys – vincenti in casa degli Scarlets 11-25 – e da Cardiff – che ha battuto Newport 55-21. A 19 punti, ma con un match in meno, i Lions, mentre poi si scende a quota 12 punti con le Zebre Parma, che con il bonus difensivo superano gli Scarlets, fermi a 11 punti. Chiudono la classifica gli Sharks, a 7 punti e con un match da giocare, e Newport, ultima con 6 punti.

Foto: Duilio Della Libera – LPS

