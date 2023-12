Rugby, Benetton un avvio quasi perfetto, le Zebre crescono ma manca la difesa

Con il derby italiano di ieri sera si è chiusa la prima parte della stagione per Benetton Treviso e Zebre Parma, che si ritroveranno in campo il prossimo 30 dicembre per la seconda sfida tutta azzurra dell’United Rugby Championship. E con il giro di boa a un passo vediamo di fare il punto della situazione delle due italiane.

Per quel che riguarda la Benetton Treviso l’avvio di stagione è stato sicuramente più che positivo. In otto giornate, infatti, sono arrivate sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, che valgono i piani alti della classifica e la piena zona playoff. Se si aggiungono la sconfitta con bonus e la vittoria in Challenge Cup il quadro è completo e roseo per Marco Bortolami e i suoi ragazzi.

La stagione, però, è ancora lunga e, soprattutto, a breve arriverà il Sei Nazioni che toglierà tanti giocatori ai biancoverdi. Sono almeno tre i match in cui si dovrà fare a meno degli azzurri e tra febbraio e marzo si capirà realmente dove la Benetton può puntare. A cercare un lato negativo in questi primi mesi, sicuramente va cercato nell’attacco, capace nell’URC di segnare solo 16 mete, troppo poche per vivere partite tranquille.

Le Zebre Parma, invece, stanno per chiudere l’anno con una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Uno score esattamente opposto a Treviso, ma che va letto anche da dove partivano le due franchigie. La squadra di Parma era reduce da oltre un anno e mezzo di sole sconfitte e i punti conquistati sin qui sono già uno in più rispetto a tutta l’ultima stagione. Insomma, il malato non è guarito, ma sicuramente non è messo male come 12 mesi fa.

A ciò si aggiunga il successo in Challenge Cup, ma soprattutto una squadra che sin qui è stata capace di raccogliere sei punti di bonus. Questo a dimostrazione che le Zebre sono una squadra che sa attaccare bene (25 mete segnate), anche se ha ancora troppi limiti in difesa, dove le 40 mete subite significano peggior score del campionato.

Foto: Alfio Guarise – LPS

