Quanto ha guadagnato Jannik Sinner nel 2023: tutti i premi per i tornei e le cifre per gli sponsor

Jannik Sinner si è reso protagonista di una fantastica annata agonistica. Il tennista italiano è cresciuto progressivamente nel corso della stagione, riuscendo a issarsi al quarto posto del ranking ATP e ottenendo una serie di risultati davvero notevole: vittoria al Masters 1000 di Toronto, ai tornei ATP 500 di Vienna e Pechino; finale alle ATP Finals; semifinale a Wimbledon; trascinatore dell’Italia verso il trionfo in Coppa Davis.

Grandi soddisfazioni dal punto di vista agonistico e sportivo hanno portato anche a importanti riscontri sotto il profilo economico. Jannik Sinner ha guadagnato 8,3 milioni di dollari statunitensi (circa 7,62 milioni di euro) nel corso del 2023 grazie ai propri risultati sportivi. Si tratta della somma degli importi che gli organizzatori dei vari tornei assicurano per i traguardi raggiunti in campo: più ci si fa strada in una kermesse e più gli assegni si fanno generosi. Si aggiungono però anche i 700.000 euro per il trionfo in Coppa Davis.

Jannik Sinner può fare affidamento anche sugli emolumenti garantiti dagli sponsor. Il portafoglio si aggira attorno ai 20 milioni di euro annui: 15 milioni arrivano dalla Nike (con cui ha siglato un accordo decennale), gli altri 5 milioni provengono da altre aziende (Head, Gucci, Lavazza, Rolex, Fastweb, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, Intesa Sanpaolo, Pigna, Panini). I trionfi dell’ultimo mese potrebbero però aver fatto alzare questa cifra anche a 24-25 milioni di euro.

SOLDI GUADAGNATI DA JANNIK SINNER NEL 2023

20-25 milioni di euro dagli sponsor.

8,3 milioni di euro per premi sportivi

TOTALE: 28,3-33,3 milioni di euro.

MONTEPREMI JANNIK SINNER NEL 2023: GUADAGNI TORNEI PER TORNEO

ATP 250 Adelaide 1: quarti di finale, 18.175 dollari statunitensi

Australian Open: ottavi di finale, 338.250 dollari australiani

ATP 250 Montpellier: vittoria, 85.605 euro

ATP 500 Rotterdam: finale, 208.730 euro

ATP 250 Marsiglia: ottavi di finale, 12.420 euro

Masters 1000 Indian Wells: semifinale, 352.635 dollari statunitensi

Masters 1000 Miami: finale, 662.360 dollari statunitensi

Masters 1000 Montecarlo: semifinale, 266.530 euro

ATP 500 Barcellona: quarti di finale, 69.020 euro

Masters 1000 Roma: ottavi di finale, 84.900 euro

Roland Garros: secondo turno, 97.000 euro

ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: quarti di finale, 20.360 euro

ATP 500 Halle: quarti di finale, 60.145 euro

Wimbledon: semifinale, 600.000 sterline britanniche

Masters 1000 Toronto: vittoria, 1.019.335 dollari statunitensi

Masters 1000 Cincinnati: secondo turno, 47.620 dollari statunitensi

US Open: ottavi di finale, 284.000 dollari statunitensi

ATP 500 Pechino: vittoria, 679.550 dollari statunitensi

Masters 1000 Shanghai: ottavi di finale, 96.955 dollari statunitensi

ATP 500 Vienna: vittoria, 450.650 euro

Masters 1000 Parigi-Bercy: ottavi di finale, 77.760 euro

ATP Finals: finale, 2.600.500 dollari statunitensi

TOTALE (con le conversioni adottate dall’ATP): 8.298.379 dollari statunitensi

A questa cifra vanno aggiunti i 700.000 euro previsti per il trionfo in Coppa Davis (non sotto il circuito ATP).

TOTALE (con le conversioni adottate dall’ATP): 9.060.379 dollari statunitensi

