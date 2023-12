Quando inizia la Sydney-Hobart 2023? Programma, orari, tragitto

L’ultimo grande appuntamento stagionale della vela internazionale è ormai alle porte, con la 78ma edizione della Sydney-Hobart che prenderà il via come di consueto il 26 dicembre alle ore 13 locali (le 3 della notte in Italia). Attese ben 113 imbarcazioni al via della regata d’altura oceanica più importante e prestigiosa al mondo, fondata nel lontano 1945.

Il tragitto da percorrere è lungo 628 miglia nautiche, con partenza nel porto di Sydney e traguardo nel fiume Derwent nei pressi di Hobart dopo aver attraversato il temibile Stretto di Bass, che separa l’Australia meridionale dalla Tasmania. La competizione comincerà dunque a Santo Stefano, in occasione del Boxing Day aussie.

Per dare alcuni riferimenti temporali, il record assoluto di regata è di 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi (firmato nel 2017 da LDV Comanche), mentre l’anno scorso Andoo Comanche si impose tra i line honours con il tempo di 1 giorni, 11 ore, 56 minuti e 48 secondi. Iscritti all’edizione 2023 anche altri tre supermaxi da 100 piedi: Law Connect, SHK Scallywag e Wild Thing 100.

Credit: Alvov / Shutterstock.com

