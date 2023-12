Sydney-Hobart 2023, quattro maxi in lizza per la vittoria nella Line Honours. Meteo incerto verso Santo Stefano

Aumenta l’attesa in vista della partenza della Sydney-Hobart 2023, prevista come di consueto il 26 dicembre alle ore 13 locali (le 3 della notte in Italia). Si tratta della 78ma edizione della regata d’altura oceanica più importante e prestigiosa al mondo, fondata nel lontano 1945 e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia.

Oltre 100 imbarcazioni si presenteranno al via della competizione, con l’obiettivo di completare nel più breve tempo possibile il percorso di 628 miglia nautiche dal porto di Sydney a Hobart (lungo il fiume Derwent), attraversando il temibile Stretto di Bass che separa l’Australia meridionale dalla Tasmania. Il record ufficiale di gara è di 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi, tempo firmato nel 2017 da LDV Comanche.

Per l’edizione 2023 saranno ben quattro i maxi da 100 piedi che si contenderanno presumibilmente il successo nella Line Honours: i campioni in carica di Andoo Comanche, LawConnect, SHK Scallywag ed il nuovo Wild Thing 100. Grande incertezza al momento sulle condizioni meteo che affronterà la flotta a Santo Stefano e nelle giornate successive.

“In questa fase, è molto probabile che la gara inizierà con una sorta di vento da sud o sud-ovest, e durante la regata, probabilmente vedremo un po’ di pioggia e qualche temporale. C’è una significativa incertezza, e con la prospettiva di un potenziale sistema di bassa pressione, da qualche parte sopra il Mar di Tasmania“, ha dichiarato Gabrielle Woodhouse (metereologa senior del NSW Bureau of Metereology).

Credit: Alvov / Shutterstock.com

Leggi tutte le notizie di Vela su OA Sport...