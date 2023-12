Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri trionfano agli Italiani 2023! Sesta vittoria consecutiva per i veterani

La sinfonia numero 6 di Charléne Guignard-Maco Fabbri. La coppia veterana ha vinto per la sesta volta consecutiva i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura, incantando lo Stadio Olimpico di Pinerolo con una free dance da brividi.

Una vera e propria poesia quella confezionata dagli allievi di Barbara Fusar Poli, abili a raccogliere il massimo del livello in ogni singolo elemento, tutti premiati con un grado di esecuzione stellare raggiungendo un plebiscito di +4 e +5 da parte di ogni giudice. Facendo chiaramente anche il vuoto nelle components gli azzurri hanno raccolto 138.39 (79.19, 59.20) sfiorando quota 230 con 229.98.

Ottimi segnali poi per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, autori di un secondo segmento da 107.30 (61.70, 45.60) per 177.75, score con cui hanno regolato Leia Dozzi-Pietro Papetti, sul gradino più basso del podio con 104.73 (60.63, 44.10) per 165.78.

Impressionante inoltre il team di nuova formazione composto da Lavinia Castellar-Vladislav Kasinskii, quarti con 93.00 (54.00, 41.00) per 152.33 piazzandosi davanti a Giorgia Galimberti-Matteo Libasse Mandelli, quinti con 92.04 (53.24, 38.80) per 150.69.

