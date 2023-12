Pattinaggio di figura: Tali-Lafornara trionfano nella danza Junior ai Campionati Italiani 2023

Nessuna sorpresa nella free dance Junior, segmento che ha inaugurato la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura, evento in scena a Pinerolo (Torino). Al termine del segmento più lungo infatti ad ottenere il titolo tricolore sono stati Noemi Tali-Noah Lafornara.

La coppia, già abbondantemente in testa dopo la rhythm dance, ha eseguito un programma imbastito da un GOE positivo in ogni elemento presentato, guadagnando 98.55 (52.45, 46.10) per 157.72, ben distanziando Beatrice Venutra-Stefano Frasca, piazzatisi al secondo posto con 83.82 (44.72, 39.10) per 140.13 malgrado il terzo libero viziato da un realizzazione non ottimale del set di twizzles.

Bene poi Vittoria Petracchi-Daniel Basile, secondi nella free dance e terzi nella classifica finale con 83.99 (46.19, 37.80) per 137.54.

Alle ore 16:30 si disputerà la free dance della categoria Senior.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU

