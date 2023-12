Ordine d’arrivo sci alpino, risultati e classifica discesa St. Moritz 2023: Shiffrin batte Goggia e Brignone

Mikaela Shiffrin ha vinto il superG femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La statunitense si è imposta con personalità sulle nevi svizzere, tagliando il traguardo con il tempo di 1:28.84. La fuoriclasse americana è scesa con il pettorale numero 3 e ha interpretato al meglio i primi tre quarti del tracciato, sfoderando una tecnica precisa e puntuale. La leader della classifica generale ha perso in velocità negli ultimi due settori, ma tanto è bastato per riuscire a salire sul gradino più alto del podio.

Sofia Goggia si è dovuta inchinare per appena 15 centesimi. L’azzurra, reduce dal dominio di ieri in superG, ha commesso qualche sbavatura di troppo e nel finale non è riuscita a recuperare su Shiffrin, accontentandosi così del secondo posto. La bergamasca manca l’appuntamento con il 24mo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. A completare il podio è stata una sontuosa Federica Brignone: scesa con il pettorale numero 1, la valdostana ha davvero strabiliato e ha chiuso in terza posizione con un ritardo di appena 17 centesimi dalla vetta.

A seguire l’austriaca Cornelia Huetter, la sorprendente tedesca Emma Aicher, le altre austriache Mirjam Puchner e Stephanie Venier, la svizzera Michelle Gisin, la tedesca Kira Weidle, la svizzera Corinne Suter. Buon decimo posto per la nostra Marta Bassino, che è riuscita a precedere la statunitense Isabella Wright. Prestazione sottotono da parte dell’accreditata elvetica Lara Gut, che ha chiuso soltanto al tredicesimo posto davanti alla slovena Ilka Stuhec. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della discesa libera femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO DISCESA FEMMINILE ST. MORITZ

1 3 3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:28.84 23.59 (6) 15.06 (1) 19.53 (1) 16.88 (8) 13.78 (19) 2 10 10 GOGGIA Sofia ITA 1:28.99 +0.15 -0.08 (2) +0.11 (4) +0.16 (6) +0.03 (10) -0.07 (15) 3 1 1 BRIGNONE Federica ITA 1:29.01 +0.17 +0.14 (14) +0.15 (5) +0.14 (4) -0.17 (5) -0.09 (12) 4 18 18 HUETTER Cornelia AUT 1:29.12 +0.28 +0.09 (9) +0.44 (20) +0.10 (2) -0.38 (1) +0.03 (20) 5 9 9 PUCHNER Mirjam AUT 1:29.23 +0.39 -0.14 (1) +0.15 (5) +0.71 (20) -0.11 (7) -0.22 (2) 6 23 23 AICHER Emma GER 1:29.27 +0.43 -0.03 (3) +0.09 (3) +0.30 (10) +0.13 (17) -0.06 (16) 7 2 2 VENIER Stephanie AUT 1:29.42 +0.58 -0.01 (5) +0.24 (9) +0.30 (10) +0.01 (9) +0.04 (21) 8 17 17 GISIN Michelle SUI 1:29.48 +0.64 +0.09 (9) +0.45 (22) +0.16 (6) +0.06 (13) -0.12 (8) 9 8 8 WEIDLE Kira GER 1:29.52 +0.68 +0.16 (16) +0.30 (12) +0.74 (23) -0.22 (3) -0.30 (1) 10 21 21 BASSINO Marta ITA 1:29.53 +0.69 +0.31 (22) +0.36 (14) +0.15 (5) -0.32 (2) +0.19 (28) 11 15 15 SUTER Corinne SUI 1:29.54 +0.70 +0.10 (11) +0.07 (2) +0.50 (16) +0.16 (20) -0.13 (6) 12 4 4 WRIGHT Isabella USA 1:29.67 +0.83 +0.14 (14) +0.15 (5) +0.42 (12) +0.33 (26) -0.21 (3) 13 7 7 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:29.73 +0.89 +0.52 (32) +0.38 (17) +0.20 (8) -0.18 (4) -0.03 (18) 14 14 14 STUHEC Ilka SLO 1:29.74 +0.90 +0.01 (7) +0.37 (16) +0.44 (15) +0.13 (17) -0.05 (17) 15 6 6 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:29.86 +1.02 +0.36 (26) +0.62 (29) +0.13 (3) -0.15 (6) +0.06 (23) 16 24 24 RAEDLER Ariane AUT 1:29.88 +1.04 +0.17 (17) +0.27 (11) +0.27 (9) +0.42 (28) -0.09 (12) 17 5 5 NUFER Priska SUI 1:29.93 +1.09 +0.34 (25) +0.42 (18) +0.42 (12) +0.03 (10) -0.12 (8) 18 11 11 FLURY Jasmine SUI 1:30.01 +1.17 +0.18 (18) +0.36 (14) +0.43 (14) +0.11 (16) +0.09 (24) 19 28 28 DURRER Delia SUI 1:30.10 +1.26 +0.03 (8) +0.25 (10) +1.08 (29) +0.03 (10) -0.13 (6) 20 22 22 DELAGO Nicol ITA 1:30.15 +1.31 -0.03 (3) +0.35 (13) +0.86 (25) +0.22 (24) -0.09 (12) 21 29 29 AGER Christina AUT 1:30.24 +1.40 +0.12 (12) +0.18 (8) +0.90 (26) +0.36 (27) -0.16 (4) 22 12 12 LEDECKA Ester CZE 1:30.37 +1.53 +0.30 (21) +0.46 (24) +0.73 (21) +0.14 (19) -0.10 (10) 23 19 19 GAUCHE Laura FRA 1:30.40 +1.56 +0.31 (22) +0.44 (20) +0.54 (17) +0.18 (22) +0.09 (24) 24 20 20 PIROVANO Laura ITA 1:30.45 +1.61 +0.41 (28) +0.42 (18) +0.68 (19) +0.06 (13) +0.04 (21) 25 16 16 HAEHLEN Joana SUI 1:30.49 +1.65 +0.42 (29) +0.67 (30) +0.59 (18) +0.07 (15) -0.10 (10) 26 25 25 DELAGO Nadia ITA 1:30.54 +1.70 +0.13 (13) +0.51 (25) +0.77 (24) +0.19 (23) +0.10 (26) 27 30 30 SCHEYER Christine AUT 1:30.85 +2.01 +0.29 (19) +0.45 (22) +1.14 (30) +0.29 (25) -0.16 (4) 28 26 26 FLECKENSTEIN Stefanie CAN 1:30.99 +2.15 +0.29 (19) +0.53 (26) +0.94 (27) +0.16 (20) +0.23 (29) 29 13 13 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:31.17 +2.33 +0.36 (26) +0.57 (28) +0.73 (21) +0.50 (30) +0.17 (27) 30 27 27 SUTER Juliana SUI 1:31.48 +2.64 +0.44 (30) +0.54 (27) +0.96 (28) +0.47 (29) +0.23 (29) 31 34 34 MAIER Sabrina AUT 1:33.19 +4.35 +0.53 (33) +1.17 (31) +1.31 (31) +0.96 (31) +0.38 (31) 32 33 33 MERRYWEATHER Alice USA 1:34.96 +6.12 +0.86 (34) +1.66 (34) +1.40 (32) +1.36 (32) +0.84 (32) 31 31 REISINGER Elisabeth AUT DNF +0.31 (22) 32 32 FEST Nadine AUT DNF +0.49 (31) +1.19 (32) +1.86 (33) 35 35 MUZAFERIJA Elvedina BIH DNF +1.05 (35) +1.22 (33) 36 36 WECHNER Lena AUT DNS 37 37 ZANONER Monica ITA DNS 38 38 CASHMAN Keely USA DNS 39 39 SUTER Jasmina SUI DNS 40 40 ERRARD Anouck FRA DNS 41 41 WILES Jacqueline USA DNS 42 42 MORENO Cande AND DNS 43 43 CERUTTI Camille FRA DNS 44 44 NIEDERWIESER Michelle AUT DNS 45 45 SMADJA CLEMENT Karen FRA DNS 46 46 DOLMEN Elena ITA DNS 47 47 SCHOEPF Emily AUT DNS 48 48 MANGAN Tricia USA DNS 49 49 MACUGA Lauren USA DNS 50 50 HOERNBLAD Lisa SWE DNS 51 51 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin GER DNS 52 52 RUNGGALDIER Teresa ITA DNS 53 53 SMALL Greta AUS DNS 54 54 CAILL Ania Monica ROU DNS 55 55 NOVA Tereza CZE DNS 56 56 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora ISL DNS

Foto: Lapresse