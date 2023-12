Pattinaggio artistico: Conti-Macii straordinari alle Finali Grand Prix! Gli azzurri mancano la vetta per soli 55 centesimi

Arriva un’amarissima beffa dal National Indoor Stadium di Pechino, impianto sportivo che sta ospitando questo fine settimana le Finali del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Nella gara delle coppie infatti Sara Conti-Niccolò Macii hanno mancato la vittoria per soli 55 centesimi di punto, accontentandosi comunque di un risultato storico migliorando il loro stesso primato registrato lo scorso anno, quando arrivarono terzi.

Si sono lasciati tutti i problemi alle spalle Sara e Niccolò, mettendo sul piatto una prestazione maiuscola contrassegnata esclusivamente da un piccolo problema (che alla fine dei conti si rivelerà decisivo) nel triplo twist, chiamato di livello 3 e spizzicato dalla dama con la gamba libera che ha poggiato sul ghiaccio.

Sarà l’unico neo di un programma in cui gli azzurri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, costellando la trama musicale pattinata su “Nuovo cinema paradiso“, note ormai entrate nelle viscere dei due atleti. Dopo il primo elemento gli azzurri hanno passato in rassegna le difficoltà di salto in parallelo, prendendo in largo con la sequenza acchiappa punti triplo toeloop/doppio axel/doppio axel e con uno dei piatti forti della casa, il triplo salchow.

Vanno a buon fine anche i due salti lanciati, triplo rittberger e triplo salchow, proprio quelli che avevano dato più problemi nelle scorse uscite. Benissimo poi gli altri elementi d’insieme, come i tre sollevamenti reverse lasso, toe lasso e axel lasso, tutti chiamati di livello 4 così come la trottola finale. Una prova impeccabile, premiata con il nuovo personal best di 135.58 (69.77, 65.81) per 205.88.

La prestazione monstre della coppia italiana ha inevitabilmente messo a pressione agli altri due team concorrenti, come Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, rallentati da due incertezze nel triplo salchow in parallelo e lanciati viziati da un arrivo non ottimale, fattore che li ha inchiodati al terzo posto con 133.08 (66.71, 66.37) per 204.30.

Faticano in realtà anche Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, molto pagati in termini di GOE e di components, aspetto che di fatto ha compensato un errore evidente nel triplo rittberger lanciato, atterrato praticamente a due piedi; a questo si addizionano anche due salti side by side non eccezionali, dove però i teutonici sono riusciti in qualche modo ad eseguire la stessa sequenza di Conti-Macii, rimanendo aggrappati alla vetta piazzandosi al secondo posto nel segmento con 133.87 (70.08, 63.79) e vincendo con il totale di 206.43. Tra poco più di un mese, agli Europei, sarà l’ora della rivincita.

Da menzionare infine l’ottima gara di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, autori del quarto libero grazie a un free program di grande caratura valutato con 126.94 (66.19, 60.75) per 188.85.

