Pattinaggio artistico: Frangipani precede Memola di un’incollatura nello short degli italiani 2023

Mancavano due grandi protagonisti, Daniel Grassl (per ora autosospeso in attesa della sentenza legata allo spinoso caso legato ai mancati controlli antidoping) e Matteo Rizzo (out per un problema fisico). Eppure non è mancato affatto lo spettacolo nello short individuale maschile, terzo segmento dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Pinerolo. Dopo una battaglia di alto profilo a spuntala per un’incollatura stato Gabriele Frangipani.

Il nativo di Pisa ha messo sul piatto un programma imbastito dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, dal quadruplo sachow e dal triplo axel, raggiungendo l’altissimo punteggio di 91.04 (52.21, 38.83) con cui ha regolato per un soffio un solidissimo Nikolaj Memola che, dopo aver atterrato in modo convincente il quadruplo lutz, ha passato in rassegna il triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, raccogliendo 90.70 (52.21, 38.83). Il titolo, vista la distanza irrisoria tra i due, si giocherà tutto nel libero per una lotta che si preannuncia stellare.

Ottime sensazioni anche per il “nuovo acquisto” Corey Circelli, canadese da pochi mesi sotto bandiera italiana artefice di un corto conservativo incentrato sulla qualità. Il pattinatore, accompagnato in balaustra dal guru Brian Orser, ha preferito ruotare solo doppio l’axel, snocciolando poi il triplo flip e la catena triplo lutz/triplo toeloop attestandosi in zona 72.98 (37.99, 34.99).

Qualche sbavatura infine per Raffaele Francesco Zich, attualmente quarto con 67.39 (35.32, 33.07). Il libero si disputerà domani, sabato 23 dicembre, a partire dalle 17:20.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS 1 Gabriele FRANGIPANI Fiamme Oro ITA 91.04 1 2 Nikolaj MEMOLA Fiamme Oro ITA 90.70 2 3 Corey CIRCELLI Icelab ITA 72.98 3 4 Raffaele Francesco ZICH Ice Club Torino ITA 67.39 4 WD Matteo RIZZO Fiamme Azzurre ITA

Foto: LaPresse

