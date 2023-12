Pattinaggio artistico: Miura-Kihara saltano i Nazionali, infortunio per Petrokina

Mentre la stagione 2023-2024 di pattinaggio artistico arriva al suo giro di boa, non si arrestano le notizie circa le condizioni di alcuni big della disciplina infortunati. Nelle scorse ore infatti la Federazione giapponese ha annunciato il forfait di Miura-Kihara dai Campionati Nazionali che si svolgeranno a Nagano.

Stando a quanto scritto nella nota, sembra che i Campioni del Mondo in carica – out da agosto a causa di una spondilosi lombare rimediata dal cavaliere – siano effettivamente ritornati sul ghiaccio; tuttavia il loro stato di forma attuale non gli consente di disputare una competizione così tanto impegnativa. I fenomeni nipponici, veri leader delle coppie d’artistico, si concentreranno dunque su Four Continents e Mondiali, così come specificato dal Vice Presidente della Federazione.

Sul fronte europeo arriva invece un annuncio importante dall’Estonia: Niina Petrokina, quest’anno terza a Skate America e con buone possibilità di disputare un ottimo Campionato Europeo, non potrà purtroppo partecipare alla rassegna continentale dopo essersi rotta una gamba durante gli allenamenti alla Golden Spin di Zagabria.

Segnali positivi arrivano invece dalla coppia tedesca stanziata in Italia formata da Annika Hocke-Robert Kunkel. Il team, costretto a rinunciare alla Finale Grand Prix a causa di un infortunio del cavaliere, è appena tornato in pista per preparare le competizioni più importanti. Anche se ovviamente si dovranno valutare i tempi di recupero effettivi.

