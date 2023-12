Pattinaggio artistico: il programma dei Campionati Italiani 2023. Spettacolo a Pinerolo

La prima parte della stagione di pattinaggio artistico si chiude con i Campionati Italiani 2023, evento quest’anno in scena presso lo Stadio Olimpico di Pinerolo (Torino) dal 22 al 23 dicembre 2023. Sarà una rassegna molto importante in quanto offrirà grande spettacolo in tutte e quattro le specialità, alcune di queste impreziosite da alcuni intrighi avvincenti.

La prova più imprevedibile sarà quella individuale femminile, dove si daranno battaglia principalmente tre atlete. Stiamo parlando di Lara Naki Gutmann, detentrice del titolo chiamata a difendere la leadership tenendo botta agli attacchi di Anna Pezzetta e Sarina Joos, due pattinatrici che hanno ben figurato fino a questo momento.

Può succedere di tutto anche nelle coppie d’artistico, gara dove i fari saranno puntati su Sara Conti-Niccolò Macii in una battaglia fino all’ultimo elemento con Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Da non sottovalutare anche il segmento maschile, dove a fare la voce grossa sarà Matteo Rizzo, pronto a misurarsi con Nikolaj Memola e con Gabriele Frangipani. Senza storia invece la danza sul ghiaccio, con dei test in vista degli Europei per Guignard-Fabbri e per Manni-Roethlisberger. Di seguito il programma completo.

ITALIANI FIGURA 2023: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 22 dicembre

15:15-16:50 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

17:00-17:40 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:40-18:30 Short program individuale maschile

18:30-19:50 Short program individaule femmminie

19:55-20:40 Short program coppie d’artistico

Sabato 23 dicembre

14:00-15:40 Free dance Junior danza sul ghiaccio

16:30-17:20 Free dance danza sul ghiaccio

17:20-18:20 Free program individuale maschile

28:25-20:05 Free program individuale femminile

20:10-21:05 Free program coppie d’artistico

Foto: Valerio Origo