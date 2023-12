Biathlon, Franziska Preuss dà forfait per la tappa di Coppa del Mondo a Hochfilzen

Una notizia importante arriva da Hochfilzen (Austria), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La leader della classifica generale, Franziska Preuss, non sarà al via della 7.5 km Sprint odierna (ore 14.25) e salterà il week end del massimo circuito internazionale. La tedesca è stata costretta a rinunciare per via del Covid, contratto poco dopo il primo appuntamento di Östersund (Svezia).

A renderlo noto è stata la federazione teutonica con un comunicato apparso sui canali social, dove sono riportate le dichiarazioni del medico della squadra, il dottor Sebastian Torka: “Franziska è ancora alle prese con gli effetti di un’infezione da Coronavirus, che purtroppo si è presentata poco dopo Östersund. Al momento non è abbastanza in condizione per gareggiare in Coppa del Mondo a Hochfilzen. Purtroppo, per non mettere a rischio il resto della stagione agonistica, non potrà competere a Hochfilzen“.

Preuss quindi salterà l’intero fine-settimana austriaco e vedremo chi approfitterà dell’assenza di chi è in possesso del simbolo del primato, ovvero il pettorale giallo. La francese Lou Jeanmonnot, in grande forma a Östersund, potrebbe essere la prima a puntare alla vetta della classifica generale, visti i soli 3 punti di distacco dalla tedesca. Una graduatoria nella quale Lisa Vittozzi è quinta, ma anche lei ha dovuto fare i conti con qualche malanno nel corso della trasferta scandinava.

Foto: LaPresse