Pattinaggio artistico: chi è Sarina Joos, la nuova stella azzurra che può risollevare il movimento femminile

Questo fine settimana, oltre alla Finale del circuito ISU Grand Prix 2023-2024, si è svolta in quel di Zagabria la Golden Spin di pattinaggio artistico, ultimo atto della rassegna itinerante di seconda fascia denominata ISU Challenger Series. In questo contesto una delle grandi protagoniste è stata Sarina Joos, nuovo “acquisto” della Nazionale italiana pronto a dare uno scossone molto forte a tutto il movimento femminile nostrano.

Si tratta di una pattinatrice di esperienza che, fino allo scorso anno, concorreva per la Svizzera. Seguita dal team composto da Linda van Troyen, Sindra Kriisa e Lorenzo Magri (coach noto per aver portato Daniel Grassl nella top 7 olimpica) la nativa di Zurigo vanta due partecipazioni al Grand Prix Junior e tre alle Challenger Series, tra cui si conta proprio quella di Zagabria, dove ha trionfato per la prima volta con la maglia azzurra sfiorando 180 punti (179.40) e attestandosi sopra quota 60 nel segmento più corto grazie a un layout competitivo composto da una combinazione triplo-triplo, dal doppio axel e dal triplo lutz. Una prestazione solida che si aggiunge a quella del Tallinn Trophy, dove è arrivata anche a 181.90 (punteggio non calcolabile come record personale, complice la presenza di soli cinque giudici).

Segnali molto incoraggianti, soprattutto se letti in vista dei Campionati Europei 2024, evento in cui l’Italia potrà schierare ben due partecipanti, scelte in base a un ranking interno e al responso dei Campionati Italiani che si disputeranno il 22 e il 23 dicembre a Pinerolo, dove è prevista una bella lotta che coinvolgerà, oltre Joos, anche Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann, quest’ultima chiamata a difendere la propria leadership.

La sensazione è che, con un tassello così competitivo, tutto il vivaio azzurro potrà finalmente incominciare a crescere, nella speranza di tornare ad alti livelli in ambito continentale.

Foto: International Skating Union (Figure Skating, JGP Event)