Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise in top 3 nel ranking Challenger Series 2023-2024

Passi in avanti per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. La coppia di recente formazione diventata in poco tempo uno dei capisaldi della Nazionale italiana di pattinaggio artistico ha conquistato una posizione in top 3 nel ranking dedicato alle Challenger Series, circuito di seconda fascia.

Gli azzurri, reduci dal brillante posto d’onore ottenuto ai Campionati Italiani di Pinerolo, hanno conquistato in totale 376.77 punti, maturati grazie alle prestazioni del Lombardia Trophy (185.06, quarto posto) e del Nebelhorn Trophy (191.71, secondo posto).

A precedere gli azzurri due coppie di bandiera tedesca: al primo posto ci sono infatti i temibili Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, abili a raccogliere in totale 389.48 posizionandosi davanti ai connazionali Annika Hocke-Robert Kunkel, secondi con 380.77.

Quarto posto poi Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali hanno guadagnato 359.36 partecipando anche loro al Lombardia Trophy (182.33) e al Finlandia Trophy (177.03). Da segnalare poi anche la presenza di Sara Conti-Niccolò Macii, diciannovesimi ma solo con una partecipazione in griglia, ovvero la gara di Bergamo terminata al primo posto con il totale di 200.35.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...