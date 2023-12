Sci alpino, Sofia Goggia avrà un pettorale migliore in gigante! La World Cup Starting List aggiornata

Dopo il gigante femminile di Lienz, il quinto stagionale, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità: naturalmente restano nel primo gruppo di merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone, terza, e Marta Bassino, quinta.

La terza tra le italiane in questa graduatoria è Sofia Goggia, reduce da quattro piazzamenti in top ten, la quale, grazie a questa costanza di rendimento, finalmente è rientrata nel secondo gruppo di merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la quindicesima posizione.

L’azzurra, in verità, è sedicesima, ma davanti a lei c’è la francese Tessa Worley, che si è ritirata al termine della scorsa stagione: anche se tutte le atlete che la precedono dovessero essere al via a Kranjska Gora, Sofia Goggia sarà inserita nel secondo gruppo di merito, potendo avere in sorte un pettorale tra l’8 ed il 15.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE FEMMINILE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 40 60 60 60 100 900 409 320 811

2 297601 BRIGNONE Federica ITA 80 40 100 100 80 556 253 400 703

3 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 100 100 45 80 40 582 265 365 682

4 705423 VLHOVA Petra SVK 60 26 80 45 36 522 237 247 532

5 506399 HECTOR Sara SWE 50 50 50 22 60 413 188 232 457

6 299276 BASSINO Marta ITA 45 – 40 32 – 560 255 117 422

7 107613 GRENIER Valerie CAN 36 45 32 40 50 354 161 203 396

8 415232 ROBINSON Alice NZL 29 80 22 – 29 223 101 160 282

9 425929 MOWINCKEL Ragnhild NOR – 14 12 5 20 371 169 51 253

10 539909 MOLTZAN Paula USA 24 32 20 16 15 209 95 107 221

11 426193 STJERNESUND Th. NOR 4 7 29 6 11 268 122 57 203

12 196928 WORLEY Tessa FRA – – – – – 328 149 – 179

13 435334 GASIENICA-DANI. POL 20 3 10 – 22 225 102 55 178

14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 32 15 – 9 18 176 80 74 170

15 56392 GRITSCH Franziska AUT 26 16 24 14 12 142 65 92 169

16 298323 GOGGIA Sofia ITA 15 29 36 26 32 – – 138 138

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...