Pallanuoto, miracolo sportivo dell’Ortigia: è agli ottavi di Euro Cup! Il Savona centra il primo posto

La sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile ha un sapore dolcissimo per le italiane impegnate quest’oggi: il Savona, che aveva già ottenuto la qualificazione aritmetica agli ottavi, certifica il primo posto nel Gruppo B, mentre l’Ortigia, chiamata a vincere in trasferta con 6 gol di scarto, riesce nell’impresa e centra il secondo posto nel Gruppo D, nel quale il Trieste, già eliminato, saluta la competizione con un bel successo. L’unica nota stonata riguarda l’eliminazione, giunta nell’anticipo di mercoledì scorso, del Telimar, battuto in casa nella sfida decisiva per il passaggio del turno.

Nel Gruppo D l’Ortigia aveva il difficile compito di vincere in casa dei montenegrini del Primorac con sei reti di margine per arpionare il secondo posto ribaltando il 9-14 subito in casa all’andata: gli aretusei compiono il miracolo sportivo e si impongono per 12-18, staccando il pass per il primo turno ad eliminazione diretta. Nello stesso raggruppamento il Trieste, già eliminato, si congeda dalla seconda competizione continentale battendo gli ellenici del Panionios per 9-8, con i greci che passano come primi del girone nonostante la sconfitta.

Nel Gruppo B il Savona, al quale serviva un punto per certificare il primato nel raggruppamento, passa per 5-6 in casa dei magiari dell’Honved e sarà tra le teste di serie in sede di sorteggio degli ottavi. Nell’anticipo di mercoledì scorso, nel Gruppo A il Telimar, che necessitava di una vittoria nei tempi regolamentari per passare il turno, aveva ceduto per 9-10 in casa ai francesi del Tourcoing, salutando la competizione e lasciando strada proprio alla compagine transalpina.

EURO CUP 2023-2024

Risultati 6a giornata – Sabato 9 dicembre

Gruppo A

Telimar (ITA) v Tourcoing (FRA) 9-10 (giocata mercoledì)

Solaris (CRO) v Barcelona (ESP) 9-15

Classifica: Barcelona 15, Tourcoing 10, Telimar 6, Solaris 5.

Gruppo B

Honved (HUN) v Savona (ITA) 5-6

Vasas (HUN) v Apollon (GRE) 19-15

Classifica: Savona 15, Vasas 13, Honved 8, Apollon 0.

Gruppo C

Sabac (SRB) v Waspo 98 (GER) 14-4

Primorje (CRO) v BVSC Zuglo (HUN) 19-10

Classifica: Primorje 12, BVSC Zuglo 12, Sabac 9, Waspo 98 3.

Gruppo D

Trieste (ITA) v Panionios (GRE) 9-8

Primorac (MNE) v Ortigia (ITA) 12-18

Classifica: Panionios 11, Ortigia 9, Primorac 9, Trieste 7.

