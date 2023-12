Pallanuoto, la Pro Recco resta in testa a punteggio pieno in Serie A1. Il Brescia puntella il terzo posto

La dodicesima giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, si è completata quest’oggi ed ha dato indicazioni soprattutto nella corsa al settimo posto, che varrà l’accesso al Round Scudetto e la conseguente matematica salvezza.

Pesantissima, in quest’ottica, la vittoria in trasferta del De Akker Team, che passa per 11-13 a Salerno ed aggancia in ottava posizione la Nuoto Roma, bloccata in trasferta sul pareggio per 14-14 dal Catania, con felsinei e capitolini che si portano a -2 dal Quinto.

I liguri occupano ancora la settima posizione nonostante la sconfitta patita per 16-10 a Brescia, con i lombardi che tornano al terzo posto in solitaria, staccando l’Ortigia. Resta in corsa per il settimo posto anche il Posillipo, decimo a -3 dal Quinto ed a -1 da De Akker e Nuoto Roma.

Nonostante manchi soltanto un turno (che si disputerà interamente martedì 12 dicembre) al termine della regular season, bolognesi e campani hanno una gara in meno, che verrà recuperata sabato 16 dicembre. Resta a punteggio pieno la Pro Recco, che conferma il primo posto passando per 5-15 in casa del Telimar Palermo.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

12^ Giornata – mercoledì 6 dicembre 2023

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9-8

16:30 SPAZIO R.N. CAMOGLI – R.N. SAVONA 4-22

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – C.N. POSILLIPO 14-7

12^ Giornata – sabato 9 dicembre 2023

15:00 AN BRESCIA – IREN GENOVA QUINTO 16-10

15:00 TELIMAR – PRO RECCO N e PN 5-15

15:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – DE AKKER TEAM 11-13

16:00 NUOTO CATANIA – ASTRA NUOTO ROMA 14-14

Classifica

PRO RECCO 36

R.N. SAVONA 33

AN BRESCIA 27

CC ORTIGIA 1928 24

TELIMAR 22

PN TRIESTE 21

IREN GENOVA QUINTO 16

ASTRA NUOTO ROMA 14

DE AKKER TEAM* 14

CN POSILLIPO* 13

NUOTO CATANIA 10

CHECK-UP RN SALERNO 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5

SPAZIO RN CAMOGLI 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti