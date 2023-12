Basket femminile, Sassari compie l’impresa in Serie A: Virtus Bologna battuta per 74-69

Grande sorpresa nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A 2023/2024 di basket femminile. Al PalaSerradimigni, infatti, Sassari gioca una partita strepitosa contro la Virtus Bologna e vince inaspettatamente per 74-69. Decisivo per il gruppo di Antonello Restivo un bellissimo secondo tempo, in cui Jones e compagne riescono a ribaltare completamente la partita (all’intervallo il risultato era 41-36 in favore della squadra ospite) con un bellissimo parziale di 38-28.

A fine match Ashley Rose Jones è la migliore realizzatrice del match con i suoi 19 punti, ma per la compagine sarda sono molto importanti anche i 18 punti e 7 rimbalzi di Mya Hollingshed e i 13 punti, 6 assist e 5 rimbalzi di Ivana Raca. In casa emiliana non bastano invece i 15 di Lauren Cox e i 13 di Olbis Andrè, in una serata in cui Cecilia Zandalasini mette a referto “soltanto” 7 punti e 6 assist.

Grazie a questo successo, il quarto consecutivo in campionato, Sassari aggancia momentaneamente Sesto San Giovanni (che ha però finora giocato due partite in meno) in sesta posizione, portandosi a -4 dalle V Nere, che rimangono seconde insieme a Schio a quota 14 dopo questa sconfitta (la quinta consecutiva tra Serie A ed Eurolega).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-69 (13-22, 23-19, 18-13, 20-15)

Sassari: Raca 13, Carangelo 9, Carta ne, Toffolo 8, Crudo, Kaczmarczyk 5, Hollingshed 18, Joens 19, Spiga ne, Farm ne, Togliani 2

Virtus Bologna: Del Pero 2, Pasa 8, Peters 11, Cox 15, Rupert 5, Barberis 5, Andrè 13, Zandalasini 7, Orsili, Consolini

Credit: Ciamillo