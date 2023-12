Pallanuoto: l’Italia vince anche con l’Olanda nel Quattro Nazioni di Malta

Seconda partita, seconda vittoria per il Settebello nel Quattro Nazioni di Malta: gli azzurri battono anche l’Olanda per 15-10.

Scatenati Di Fulvio e Cannella con tre reti ciascuno, a livello difensivo però non c’è stata una super performance della squadra tricolore. Domani alle 19.45 la sfida alla Francia.

Italia-Olanda 15-10

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3, Damonte 1, Marziali, Fondelli, Cannella 3, Renzuto Iodice, Echenique 2, Iocchi Gratta 1, Gianazza, Di Somma 2 (1 rig.), Condemi, Nicosia 1. All. Campagna

Olanda: Huijsmans, Gbadamassi 2 (1 rig.), Rouwenhorst 1, Kastrop, Val Ijperen, De Mer, Te Riele, Nispelling, Muller, De Weerd 1, Koopman, Ten Broek 4, Westerveld, Van den Burg, Van der Weijden 2. All. Van der Meer

Arbitri: Angileri e Mercieca

Note: parziali 3-1, 3-2, 3-3, 6-4. Usciti per limite di falli Marziali (I), Iocchi Gratta (I), Di Somma (I) e Ten Broek (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 10/15 + un rigore e Olanda 7/19 + un rigore.

Le parole di Sandro Campagna: “E’ stata una bella partita, energica e giocata su ottimi ritmi. Gli olandesi nuotano moltissimo e noi abbiamo tenuto molto bene. Ci sono state piccole sbavature in difesa, ma nel complesso sono soddisfatto perché abbiamo alzato il livello”.

Foto: Lapresse

