Pallanuoto, le squadre impegnate sabato in Euro Cup anticipano gli impegni in Serie A1

Si spezza in due la dodicesima e penultima giornata della regular season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: le tre squadre che saranno impegnate sabato in Euro Cup, ovvero Savona, Ortigia e Trieste, anticiperanno i loro impegni in campionato, scendendo in acqua domani.

Sabato 9 verrà completato il turno, mentre martedì 12 si concluderà la regular season ed il campionato lascerà spazio alla Nazionale fino al 24 febbraio per la disputa di Europei e Mondiali: a quel punto le squadre ai primi 7 posti disputeranno il Round Scudetto, mentre alla ripresa le altre 7 squadre giocheranno il Round Retrocessione.

Il Savona, già qualificato agli ottavi di Euro Cup, ma con un primo posto nel girone ancora da conquistare, tenterà l’aggancio momentaneo in vetta alla Pro Recco nel derby ligure da giocare a Chiavari, casa del Camogli, team ultimo in classifica a quota zero.

L’Ortigia, spalle al muro in Euro Cup, dove per qualificarsi agli ottavi dovrebbe vincere con 6 gol di scarto in casa dei montenegrini del Primorac Kotor, invece, ospiterà la Roma Vis Nova, penultima in classifica, con l’obiettivo di agganciare momentaneamente il Brescia al terzo posto e scavalcare il Telimar.

Il Trieste, già eliminato in Euro Cup, infine, ospiterà il Posillipo con l’intenzione di puntellare il sesto posto ed assicurarsi aritmeticamente l’approdo al Round Scudetto, obiettivo che i campani possono ancora raggiungere dovendo rigiocare il match in casa del De Akker Team.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

12^ Giornata – mercoledì 6 dicembre 2023

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

16:30 SPAZIO R.N. CAMOGLI – R.N. SAVONA Chiavari (GE) – Piscina Comunale “M. Ravera”

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – C.N. POSILLIPO Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

12^ Giornata – sabato 9 dicembre 2023

15:00 AN BRESCIA – IREN GENOVA QUINTO Brescia – Centro Natatorio Mompiano

15:00 TELIMAR – PRO RECCO N e PN Palermo – Piscina Comunale Olimpica

15:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – DE AKKER TEAM Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

16:00 NUOTO CATANIA – ASTRA NUOTO ROMA Catania – Piscina “F. Scuderi”

Classifica

PRO RECCO 33

R.N. SAVONA 30

AN BRESCIA 24

TELIMAR 22

CC ORTIGIA 1928 21

PN TRIESTE 18

IREN GENOVA QUINTO 16

CN POSILLIPO* 13

ASTRA NUOTO ROMA 13

DE AKKER TEAM* 11

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5

SPAZIO RN CAMOGLI 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Marco Todaro