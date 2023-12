A che ora la finale di Perugia nel Mondiale per club: chi affronterà, dove vederla in tv e streaming

Perugia giocherà la finale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile, che andrà in scena domenica 10 dicembre (ore 16.00) a Bangalore (India). I Block Devils hanno regalato spettacolo nella semifinale contro l’Halkbank Ankara, rifilando un secco 3-0 alla temibile formazione turca guidata dai fuoriclasse Earvin Ngapeth e Nimir Abdel-Aziz. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti non hanno lasciato scampo al sestetto anatolico, guadagnandosi il diritto di disputare l’atto conclusivo della rassegna iridata.

Perugia scenderà in campo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Brasile, quando riuscì a regolare Trento nel confronto finale. La corazzata umbra se la dovrà vedere contro la vincente dell’altra semifinale tra i giapponesi del Suntory Sunbirds e i brasiliani dell’Itambé Minas. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, ma dove saranno proprio i rossoneri a partire con i favori del pronostico.

Perugia si affiderà soprattutto al palleggiatore Simone Giannelli, agli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, all’opposto Jesus Herrera (o Wassim Ben Tara), supportati dai centrali Sebastian Solé e Flavio Gualberto e dal libero Massimo Colaci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La partita sarà tramessa in diretta streaming su Volleyball World Tv e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangalore sono avanti cinque ore e mezza rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Domenica 10 dicembre

Ore 16.00 Finale Mondiale per Club volley: Sir Sicoma Perugia vs Suntory Sunbirds/Itambé Minas – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA FINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB