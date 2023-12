Calcio femminile: la Juventus dilaga contro Pomigliano, pareggio sorprendente tra Inter e Sampdoria

Si sono disputate quest’oggi le prime due partite della giornata della Serie A di calcio femminile 2023/2024. Alle ore 12:30 c’è stata la sfida tra Inter e Sampdoria, mentre alle ore 15:00 è andato in scena il match tra Juventus e Pomigliano. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel primo incontro di giornata arriva un sorprendente pareggio per 1-1 tra una spenta Inter e la Sampdoria. Alla rete di Eva Schatzer al 6′, fa seguito quella dell’ex Agnese Bonfantini al 78′, che permette alle nerazzurre di evitare una bruttissima sconfitta. Con questo pareggio, la squadra di Rita Guarino sale a 17 punti in classifica e si porta momentaneamente a -2 dalla Fiorentina, mentre la Sampdoria aggancia il Sassuolo (impegnato domani proprio contro la Fiorentina) al settimo posto a quota 8.

Nell’altro match odierno è invece tutto facile per la Juventus, che si diverte in casa contro il Pomigliano e stravince per 4-0. Di Sara Gunnarsdottir (al 30′), Lineth Beerensteyn (al 67′ e al 70′) e Barbara Bonansea (al 90+3′ su rigore) le reti delle bianconere, che grazie a questo successo raggiungono momentaneamente la Roma (che giocherà domani contro il Milan) in testa alla classifica con 27 punti. Con questa sconfitta resta invece in nona piazza a quota 5 Pomigliano.

Foto: LaPresse