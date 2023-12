Pallanuoto: domani i restanti quattro incontri della dodicesima giornata, Pro Recco a caccia della vetta solitaria

Giornata spezzettata la dodicesima per il campionato italiano di Serie A1 di pallanuoto: infatti si sono disputati mercoledì tre anticipi che vedevano in acqua non impegnate in questi giorni (lo saranno proprio domani) nelle Coppe Europee.

Nel classico appuntamento del sabato pomeriggio quattro i match in acqua: la Pro Recco campione d’Italia e ancora imbattuta va a caccia della vetta solitaria in quel di Palermo (sfida al Telimar) dopo il colpaccio del Savona che ha momentaneamente appaiato i liguri. Match casalingo per l’AN Brescia con il Genova Quinto, sfide da zone basse della classifica quelle tra Salerno e De Akker e Catania e Roma.

Dodicesima giornata

Mercoledì 6 dicembre

CC Ortigia 1928-Roma Vis Nova Pallanuoto 9-8

Spazio RN Camogli-RN Savona 4-22

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo 14-7

Sabato 9 dicembre

15.00 AN Brescia-Iren Genova Quinto

15.00 Check Up RN Salerno-De Akker Team

15.00 Telimar-Pro Recco

16.00 Nuoto Catania-Astra Nuoto Roma

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti