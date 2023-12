Calcio femminile: la Roma ospita il Milan nella 10^ giornata di Serie A, la Juventus sfida Pomigliano

Dopo la pausa per la finestra dedicata alle nazionali, proseguirà nei prossimi giorni la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e lunedì si giocheranno le cinque sfide valide per la decima giornata e sicuramente il divertimento non mancherà. Andiamo a scoprire di più su questi match.

Si inizierà appunto domani alle 12:30 con Inter-Sampdoria, una sfida in cui le nerazzurre di Rita Guarino, attualmente quarte con 16 punti, non dovrebbero avere troppi problemi a conquistare il successo. Alle 15:00 scenderà poi in campo la Juventus, che sfiderà Pomigliano allo stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora. Qui le bianconere, in questo momento seconde in classifica con 24 punti, partiranno ovviamente largamente favorite per la vittoria.

Passando alla domenica, alle ore 12:30 ci sarà la sfida tra la Roma e il Milan. In questo incontro le giallorosse, attualmente prime con 27 punti, andranno a caccia della decima affermazione in altrettante partite. Attenzione però alla squadra di Maurizio Ganz, che proverà a compiere un’impresa che permetterebbe di dare una svolta a un campionato finora deludente. Alle 15:00 comincerà poi Napoli-Como, un match che ci dirà sicuramente di più sulla compagine lombarda, che finora ha stupito tutti conquistando 14 punti e issandosi al quinto posto in classifica. Dall’altra parte la squadra campana cercherà invece di ottenere la prima vittoria stagionale in Serie A.

Infine, lunedì alle 18:00 ci sarà il posticipo Sassuolo-Fiorentina. Per questo match la Viola, in questo momento terza con 19 punti, ha sicuramente qualcosa in più sulla carta, ma le ragazze di Sebastian De La Fuente non dovranno sottovalutare le neroverdi, che andranno a caccia del bis dopo il successo di due settimane fa contro la Sampdoria per 4-0.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti