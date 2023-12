Pallanuoto, De Akker Team-Posillipo 7-6: i felsinei si qualificano per il Round Scudetto e festeggiano la salvezza in Serie A1

L’ultimo match della Regular Season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile emette l’ultimo verdetto in vista della seconda parte della stagione: il De Akker Team supera il Posillipo per 7-6 nella ripetizione del match della sesta giornata dal momento dell’errore tecnico che aveva portato alla mancata omologazione del risultato (aveva poi vinto il Posillipo per 9-10), e la spunta nella corsa al settimo posto, che vale l’accesso al Round Scudetto, potendo così festeggiare la matematica salvezza.

Al termine della lunga pausa per Europei e Mondiali (ripresa fissata per il 24 febbraio), infatti, le 14 squadre saranno divise in due gironi da 7 squadre: le prime sette della Regular Season disputeranno il Round Scudetto, che metterà in palio il titolo nazionale e la qualificazione alle Coppe Europee del prossimo anno, mentre le altre sette disputeranno il Round Retrocessione, per cercare di centrare la salvezza ed evitare la discesa in Serie A2.

Ogni squadra manterrà i punti guadagnati nella Regular Season ed affronterà le altre sei del medesimo raggruppamento in un girone all’italiana con gare di sola andata, tendendo conto dell’alternanza casa-trasferta rispetto al match giocato nel corso della Regular Season contro la medesima avversaria.

La classifica da cui partirà il Round Scudetto è la seguente: Pro Recco 39, Savona 36, Brescia 30, Ortigia 27, Telimar 25, Trieste 21, De Akker Team 17. La graduatoria dalla quale scatterà il Round Retrocessione è la seguente: Posillipo 16, Quinto 16, Nuoto Roma 14, Nuoto Catania 10, Roma Vis Nova 8, Salerno 7, Camogli 0.

TABELLINO

DE AKKER TEAM-CN POSILLIPO 7-6

DE AKKER TEAM: S. Santini, N. Mengoli, D. Puccio 1, G. Marchetti, R. Agulha De Freitas 1, A. Grossi, S. Camilleri 3, K. Milakovic, T. Alfonso Pozo, S. Luongo 1, E. Cocchi 1, S. Musolesi, M. Pederielli, K. Takeuchi. All. Mistrangelo.

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma, F. Angelone 1, M. Rocchino, G. Mattiello 1, E. Aiello, M. Tubic, N. Cuccovillo 1, L. Briganti 1, F. Radojevic 1, A. Picca, P. Saccoia, R. Spinelli, E. Serino 1. All. Brancaccio.

Arbitri: Colombo e Petronilli.

Note – Parziali: 2-1, 0-2, 4-0, 1-3. Usciti per limite di falli Cocchi (D) e Grossi (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker 2/6 + un rigore e Posillipo 3/13 + un rigore. Spinelli (P) para un rigore a Milakovic a 2’43 del terzo tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

Classifica finale Regular Season

PRO RECCO 39

R.N. SAVONA 36

AN BRESCIA 30

CC ORTIGIA 1928 27

TELIMAR 25

PN TRIESTE 21

DE AKKER TEAM 17

CN POSILLIPO 16

IREN GENOVA QUINTO 16

ASTRA NUOTO ROMA 14

NUOTO CATANIA 10

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

CHECK-UP RN SALERNO 7

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Classifica Round Scudetto

PRO RECCO 39

R.N. SAVONA 36

AN BRESCIA 30

CC ORTIGIA 1928 27

TELIMAR 25

PN TRIESTE 21

DE AKKER TEAM 17

Classifica Round Retrocessione

CN POSILLIPO 16

IREN GENOVA QUINTO 16

ASTRA NUOTO ROMA 14

NUOTO CATANIA 10

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

CHECK-UP RN SALERNO 7

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo