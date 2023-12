Rugby, il Benetton batte Perpignan per 29-7 nel secondo turno della Challenge Cup

Allo stadio Monigo di Treviso arriva il pronto riscatto del Benetton, che nel secondo turno della Challenge Cup 2023-2024 di rugby si rialza dopo la sconfitta patita all’esordio e supera i transalpini del Perpignan per 29-7 conquistando il punto di bonus offensivo proprio allo scadere.

Nel primo tempo i trevigiani si portano in vantaggio al quarto d’ora di gioco grazie alla meta realizzata da Rhyno Smith e convertita da Jacob Umaga per il 7-0. Alla mezz’ora arriva il cartellino giallo per Sebastian Negri da Ollegio da una parte e per Lucas Bachelier dall’altra: le squadre restano così in 14 contro 14 in pratica fino alla fine della prima frazione.

A sfruttare gli spazi maggiori è il Benetton, che al 32′ va sul 10-0 grazie al piazzato di Jacob Umaga, e poi al 36′, in virtù della meta marcata da Bautista Bernasconi e trasformata da Jacob Umaga, vola sul 17-0, punteggio con il quale si va al riposo.

Nella ripresa il Benetton chiude subito i conti, grazie alla segnatura al 48′ di Alessandro Izekor, convertita da Jacob Umaga che vale il 24-0. I trevigiani però al 69′ restano in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso rimediato da Sebastian Negri da Ollegio, ed al 75′ il Perpignan ne approfitta per accorciare, con la meta di Victor Montgaillard trasformata da Matteo Rodor per il 24-7.

Proprio al minuto 80, però, l’ultimo assalto del Benetton in 14 contro 15 viene premiato: la meta di Rhyno Smith consegna il punto di bonus offensivo ai padroni di casa. A tempo scaduto Leonardo Marin manca la conversione e lo score finale resta sul 29-7 per il Benetton.

Foto: LiveMedia/Ettore Griffoni