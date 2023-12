Calcio femminile, Juventus battuta dalla Sampdoria e Milan-Napoli 1-1 nel 12° turno

Sì è aperta l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Due gli incontri in programma, ovvero Sampdoria-Juventus e Milan-Napoli. E’ arrivato un risultato sorprendente, ovvero il secondo ko stagionale della formazione di Joe Montemurro.

Le blucerchiate si sono imposte 1-0 tra le mura amiche, maturando il primo successo casalingo in campionato dopo cinque sconfitte. Un risultato significativo anche perché la Juve non è andata in rete per la prima volta dal febbraio 2020, interrompendo una serie di 82 partite consecutive con almeno una rete all’attivo nella competizione. Vecchia Signora a cui è mancata concretezza, quando è stata in grado di rendersi pericolosa con le iniziative di Beerensteyn. Samp che però ha saputo salire di colpi, dopo il gol annullato per fuorigioco di Heroum nel primo tempo.

Nella ripresa all’81’ è stata Bragonzi a trovare la via della rete, su assist di Oliviero. Al 92′ Garbino ha colpito la traversa nella chance costruita per il pari juventino. Un risultato che può consentire alla Roma di allungare in classifica. Sampdoria che sale a quota 11 punti (sesta)

Nell’altra sfida tra rossonere e partenopee sono state le ospiti a sbloccare il risultato con del Estal su assist di Chmielinski al 58′. A evitare la capitolazione della compagine meneghina ci ha pensato Laurent al 96′, sfruttando un assist di Mascarello. Nella graduatoria generale, il Diavolo occupa il settimo posto (10 punti), mentre per il Napoli è il secondo punto di questa Serie A, sempre fanalino di coda.

Foto: LiveMedia/Mattia Martegani