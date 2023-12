Pallanuoto, Alessandro Campagna: “Le scelte per gli Europei saranno riferite al momento e non pregiudicheranno quelle per i Mondiali”

Il Settebello, forte di 18 elementi, si è spostato da Ostia a Malta, dove gli azzurri saranno impegnati nel “Malta Christmas Water Polo Tournament” da domani, giovedì 28 dicembre, a sabato 30. Al sito federale ha parlato alla vigilia il Commissario Tecnico, Sandro Campagna.

Il programma del CT del Settebello: “E’ l’ultimo torneo prima degli Europei e naturalmente giocheranno tutti, dopodiché ci saranno le scelte, che comunque saranno riferite al momento e non pregiudicheranno quelle successive per i Mondiali. Voglio tenere sulla corda tutti i giocatori“.

Sul torneo in programma a Malta: “La squadra è in salute, abbiamo lavorato molto bene in Sardegna e adesso cerchiamo di affinare l’aspetto tattico. Il risultato non sarà importante, io guarderò soprattutto a migliorare il nostro gioco e la nostra qualità individuale, perché poi dal 4 gennaio si farà sul serio e sarà allora che dovremo farci trovare pronti“.

I convocati dell’Italia, che verranno ridotti a 15 per gli Europei, sono: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte ed Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

CALENDARIO AMICHEVOLI SETTEBELLO

Malta Christmas Water Polo Tournament

Giovedì 28 dicembre

18.00 Malta-Italia

19.45 Paesi Bassi-Francia

Venerdì 29 dicembre

18.00 Malta-Francia

19.45 Italia-Paesi Bassi

Sabato 30 dicembre

18.00 Malta-Paesi Bassi

19.45 Italia-Francia

Foto: LiveMedia/Luigi Canu

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...