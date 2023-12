Calendario pallanuoto 2024: le date, il programma e tutti gli eventi. Europei, Mondiali e Olimpiadi in pochi mesi

Nel 2024 la pallanuoto vivrà principalmente nell’attesa del maggior evento sportivo dell’anno, ovvero le Olimpiadi di Parigi 2024, con i due tornei che andranno in scena dal 27 luglio all’11 agosto. Le ultime occasioni per qualificarsi si avranno agli Europei, per gli uomini dal 4 al 16 gennaio a Dubrovnik e Zagabria (Croazia) e per le donne dal 5 al 13 gennaio ad Eindhoven (Paesi Bassi), ed ai Mondiali, con entrambi i tornei previsti dal 2 al 18 febbraio a Doha (Qatar).

A livello di squadre di club nel mese di aprile si esauriranno la Coppa Italia, maschile e femminile, la Challenger Cup maschile e la Champions League e l’Euro Cup femminili, mentre durante il mese di maggio si terranno le Finali Scudetto (uomini e donne) e la Final Four di Euro Cup maschile, infine a giugno si giocherà la Final Four di Champions League maschile.

CALENDARIO PALLANUOTO 2024

04-16 gennaio 2024 Europei maschili Dubrovnik / Zagabria (Croazia)

05-13 gennaio 2024 Europei femminili Eindhoven (Paesi Bassi)

02-18 febbraio 2024 Mondiali Doha (Qatar)

05-07 aprile Final Six Coppa Italia femminile

06-27 aprile Finali Challenger Cup maschile

12-14 aprile Final Eight Coppa Italia maschile

13-14 aprile Final Four Euro Cup femminile

21-24 aprile Final Four Champions League femminile

17-18 maggio Final Four Euro Cup maschile

15-18 ev. 23 maggio Finale Scudetto Serie A1 femminile

22-25 ev. 29 maggio Finale Scudetto Serie A1 maschile

06-08 giugno Final Four Champions League maschile

27 luglio-11 agosto Olimpiadi Parigi 2024 (Francia)

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...