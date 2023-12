Pallamano, Serie A1: Cassano Magnago resta in vetta nonostante la sconfitta, Erice non ne approfitta

Cassano Magnago resta in vetta nonostante una significativa sconfitta nell’importante duello contro Cassa Rurale Pontinia. La formazione lombarda, dunque, mantiene le redini della regular season della Serie A1. Beffa per AC Life Style Erice, in difficoltà contro Jomi Salerno.

Le emozioni non sono mancate nella decima giornata d’azione dell’anno a partire dall’attesissimo sfida tra Cassa Rurale Pontinia e Cassano Magnago. La squadra romana ha primeggiato per 2 punti (29-27) dopo una competizione da urlo, il team diretto da Marco Affricano ha dovuto inchinarsi sul campo avversario.

Le atlete lombarde restano in ogni caso al comando del campionato con una lunghezza di vantaggio sulla concorrenza grazie alla sconfitta di Erice. Anche le siciliane hanno dovuto alzare bandiera bianca fuori casa, Jomi Salerno ha disputato un incontro perfetto vincendo con tre punti di scarto (23-20).

Salerno condivide ora il secondo posto del campionato nostrano con Brixen Südtirol, nettamente superiore a Teramo. Le altoatesine, ancora con una partita da recuperare sulla concorrenza, restano più che mai vicine alla vetta assoluta, piazzamento raggiungibile già prima della ‘pausa natalizia’.

Menzione d’onore al termine della decima giornata di Serie A1 anche per le gioie di Casalgrande Padana e Venplast Dossobuono. Le prime hanno avuto la meglio per 29 a 23 su Cellini Padova, mentre la seconda realtà ha battuto per 29 a 20 il Lions Sassari.

RISULTATI DECIMA GIORNATA SERIE A1

Cassa Rurale Pontinia – Cassano Magnago 29-27

Casalgrande Padana – Cellini Padova 29-23

Jomi Salerno – AC Life Style Erice 23-20

Brixen Südtirol – Teramo 28-23

Lions Sassari – Venplast Dossobuono 20-29

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO DECIMA GIORNATA SERIE A1

Cassano Magnago 15 pti, Brixen Südtirol 14*, Jomi Salerno 14*, Cassa Rurale Pontinia 13, AC Life Style Erice 13, Casalgrande Padana 11, Teramo 8, Venplast Dossobuono 6, Cellini Padova 2, Mezzocorona 2, Lions Sassari 0

Foto. FIGH