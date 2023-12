Pallamano, Olanda e Repubblica Ceca passano ai quarti dei finali dei Mondiali con Francia e Norvegia

Olanda e Repubblica Ceca raggiungono Francia e Norvegia ai quarti di finali dei Mondiali femminili di pallamano 2023. Le ceche e le olandesi superano il ‘Main Round’ come le migliori del ‘Gruppo 4′, mentre Francia e Norvegia regnano incontrastate nel ‘Gruppo 2’.

Andiamo con ordine menzionando un nuovo acuto da parte dell’Olanda dopo una solida affermazione nei confronti della Spagna (29-21). La lotta non è mancata, le iberiche hanno dovuto alzare bandiera bianca perdendo di conseguenza anche la chance di accedere alla parte finale del torneo.

L’affermazione dell’Olanda ha infatti incoronato la Repubblica Ceca, apparentemente spacciata quest’oggi dopo aver perso contro il Brasile per 27 a 30. Il primo team citato accede ai quarti con il medesimo punteggio accumulato dalle rivali durante il girone, la differenza di reti è stata cruciale nell’assegnale un pass verso l’ipotetico titolo alla realtà diretta da Per Johansson. Il Brasile e la Spagna sono state quindi eliminate in compagnia di Argentina ed Ucraina, già matematicamente out dopo la seconda delle tre partite in programma del ‘Main Round’.

Ultimi verdetti, invece, per quanto riguarda il ‘Gruppo 2’ che già negli scorsi giorni aveva sancito l’accesso alla parte decisiva del torneo da parte di Francia e Norvegia. I transalpini hanno concluso il girone regolando i padroni di casa, 24-23 è stato il risultato conclusivo del match. Successi quest’oggi, ininfluenti sul risultato conclusivo del ‘Main Round’, anche per Angola e Slovenia, rispettivamente a segno contro Corea del Sud (33-31) e Austria (32-27).

Domani si concluderà il ‘Main Round’ con la fine del ‘Gruppo 1 e 3’. Nel primo caso tutto resta da decidere ad eccezione del passaggio della Svezia, mentre nel secondo girone la situazione è molto più definita con l’accesso ai quarti di finale da parte di Germania e Danimarca.

RISULTATI DI OGGI (10 DICEMBRE 2023)

Gruppo 2 Trondheim Spektrum (Norvegia)

Angola – Corea del Sud 33-31

Slovenia – Austria 32-27

Francia – Norvegia 24-23

Gruppo 4 Arena Nord Frederikshavn (Danimarca)

Argentina – Ucraina 25-20

Repubblica Ceca – Brasile 27-30

Olanda – Spagna 29-21

Foto. LaPresse