Pallamano, Mondiali femminili 2023: Svezia, Danimarca e Norvegia restano in corsa per il titolo davanti ai propri tifosi

Primi verdetti ai Mondiali femminili di pallamano 2023 con la conclusione di alcuni gironi del ‘Round Preliminare’. La fase iniziale del torneo volge al termine per varie formazioni, per ora non vi sono delle significative sorprese da evidenziare dopo i primi match in programma.

Iniziamo dal ‘Gruppo C’ con il passaggio del turno da parte della Norvegia. Gli scandinavi, nazione ospitante insieme a Danimarca e Svezia, hanno strappato un pass per la parte più significativa del torneo superando come da copione la Corea del Sud (33-23). Gli asiatici restano in corsa per il Mondiale in compagnia dell’Austria che quest’oggi ha vinto ed eliminato la Groenlandia (23-43).

La Svezia è ad un passo dalla qualificazione dopo aver sconfitto agevolmente il Senegal (18-26) nel più importante duello del ‘Gruppo A’. Segnali importanti anche dalla Croazia che non ha lasciato scampo alle rappresentanti della Cina (39-13), out dal ‘Main Round’.

Spagna e Brasile accedono al turno successivo dal ‘Gruppo G’ dopo un cammino praticamente perfetto. Le iberiche hanno concluso tre giornate impeccabili abbattendo per 25-27 nello scorso diretto le rivali, mentre Ucraina e Kazakistan hanno dato il tutto per tutto nel decisivo duello per l’ultimo posto nel ‘Main Round’. Le kazake sono state beffate per 37-24 dalle ucraine, semplicemente superiori in ogni minuto della competizione.

Situazione incerta anche nel ‘Gruppo E’ con il raffronto diretto tra Cile e Serbia per un posto nella parte alta della graduatoria dopo i risultati odierni. Le serbe, sconfitte dalla Romania per 37-28, attendono ora le sudamericane, che si sono inchinate alla Danimarca (11-46), imbattibili davanti al proprio pubblico.

Altri duelli sono in programma domani (lunedì 4 dicembre), una delle ultime occasioni per accedere al ‘Main Round’. Ricordiamo che le formazioni escluse continueranno a correre per la ‘President’s Cup’, specifica graduatoria che è riservata alle ultime classificate del torneo.

RISULTATI MONDIALI PALLAMANO FEMMINILE (3 DICEMBRE)

Gruppo A

Croazia – Cina 39-13

Senegal – Svezia 18-26

Gruppo C

Groenlandia – Austria 23-43

Danimarca – Corea del Sud 33-23

Gruppo E

Romania – Serbia 37-28

Cile – Danimarca 12-46

Gruppo G

Ucraina – Kazakistan 37-24

Brasile – Spagna 25-27

Foto. LaPresse