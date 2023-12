Volley, Piacenza supera Verona nell’ottava di Superlega e difende il terzo posto

Una vittoria sofferta, nonostante il 3-0 finale, rilancia la Gas Sales Bluenergy Piacenza al terzo posto in classifica in solitaria alle spalle della coppia in fuga Perugia-Trento. La squadra di Anastasi, tra le mura amiche, supera la Rana Verona, alla quinta sconfitta consecutiva e finita in una inattesa spirale negativa dopo un buon avvio di campionato.

Ancora senza Yuri Romanò, che si rivede in panchina, e senza Leal, sempre alle prese con qualche acciacco fisico, la Gas Sales Bluenergy fa di necessità virtù e sono proprio i sostituti Recine e Gironi a dare l’impulso alla squadra emiliana per battere i veneti con un secco 3-0 al termine di un match molto più combattuto di quanto non dica il risultato finale nel quale però i piacentini hanno avuto qualcosa in più nei momenti decisivi. Il primo set regala spettacolo. Verona gioca bene e riesce a conquistare un doppio set ball che però non concretizza. La situazione si ribalta ai vantaggi ed è un doppio attacco vincente di Caneschi a regalare il vantaggio alla squadra di casa: 27-25.

Nella parte centrale del secondo set Piacenza tenta di nuovo la fuga (14-11) e si presenta in vantaggio (23-20) in dirittura d’arrivo ma i veronesi hanno un sussulto e pareggiano a quota 23. Stavolta ci pensa Lucarelli a risolvere la pratica con un attacco vincente e un ace che regalano il 2-0 ai piacentini (25-23). Il terzo set è quello in cui Piacenza fatica meno, La squadra di casa guadagna un buon vantaggio in avvio e aumenta il gap strada facendo fino al 25-19 che chiude il match e regala la seconda vittoria consecutiva ai piacentini dopo quella di mercoledì in Champions a Lisbona.

In casa Piacenza 17 i punti di Lucarelli, 14 quelli messi a segno da Recine e 11 quelli di Simon, mentre per Verona il solo Dzavoronok ha chiuso in doppia cifra con 11 punti all’attivo.

