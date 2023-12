Hockey pista, Serie A1: Trissino e Grosseto non sbagliano, blitz di Monza a Bassano

Non sbagliano Trissino e Grosseto nella domenica dedicata al Campionato di Serie A1 2023-2024 di hockey su pista. Le due squadre hanno vinto le rispettive partite contro Sandrigo e Lodi, non perdendo dunque terreno sulla capolista Forte Dei Marmi.

I Campioni d’Italia nello specifico si sono imposti con un secco 7-2, risultato maturato grazie a un match dominato in lungo e in largo, contrassegnato da un parziale di 5-0 segnato ad inizio di secondo tempo.

Decisamente più combattuta la disputa di Grosseto, davvero abile a recuperare da una situazione di svantaggio: al 15:44 della seconda frazione infatti Fantozzi ha mandato avanti Lodi segnando il provvisorio 3-4, rete che fa scattare l’orgoglio dei toscani che, prima pareggiano i conti con Franchi (9:01) per poi dilagare grazie a Saavedra (7:17), Franchi (6:17) e ancora Saavedra (4:48), fermando il tabellino sul 7-4.

Da segnalare infine il blitz di Monza sul campo di Bassano, incontro terminato con il risultato di 4-5. In attesa del recupero di Forte (che viaggia con un match in mano), Trissino si è dunque portata a tre punti dalla vetta a quota 24, due lunghezze in più di Grosseto. La prossima giornata si svolgerà il 9 dicembre.

Foto: Alberto Vanelli FISR