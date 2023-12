Pallamano, Cassano Magnago vince contro Jomi Salerno e resta leader della Serie A1

Cassano Magnago vince il match diretto contro Jomi Salerno e conquista la leadership della regular season di Serie A1. Il team lombardo si prepara per le ‘vacanze natalizie’ al comando della graduatoria assoluta dopo una serratissima partita contro la forte équipe campana.

Il Pala Tacca sorride ai padroni di casa, le atlete condotte da Marco Affricano svettano per un solo punto al suono della sirena finale (27-26). Bianca Barbosu e compagne non lasciano scampo ai rivali che in ogni modo hanno tentato di confermarsi in vetta al campionato nostrano.

Salerno precede di un solo punto AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia nella classifica assoluta. Il primo team ha dominato come da copione la scena contro Lions Sassari imponendosi per 45 e 9, mentre la laziali hanno sconfitto per 29 a 23 il Teramo.

L’undicesima giornata di Serie A1 si è conclusa con la gioia di Casalgrande Padana contro Venplast Dossobuono per 23 a 17 e l’affermazione di Cellini Padova per 26-24 su Mezzocorona. Questo week-end non ha giocato Brixen Südtirol, a riposo come prescritto dal calendario.

Sono stati svelati in concomitanza della pausa invernale anche gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia, torneo che commenteremo ad inizio febbraio. Cassano Magnago sfiderà Venplast Dossobuono, mentre Jomi Salerno dovrà vedersela contro Teramo. Presenti in campo anche AC Life Style Erice vs Casalgrande Padana e Cassa Rurale Pontinia vs Brixen Südtirol.

RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA SERIE A1

Cassano Magnago – Jomi Salerno 27-26

AC Life Style Erice – Lions Sassari 45-9

Venplast Dossobuono – Casalgrande Padana 17-23

Teramo – Cassa Rurale Pontinia 23-29

Cellini Padova – Mezzocorona 26-24

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO L’UNDICESIMA GIORNATA SERIE A1

Cassano Magnago 17 pti, Jomi Salerno 16, AC Life Style Erice 15, Cassa Rurale Pontinia 15, Brixen Südtirol 14, Casalgrande Padana 13, Teramo 8, Venplast Dossobuono 6, Cellini Padova 4, Mezzocorona 2, Lions Sassari 0

Foto. FIGH